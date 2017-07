Tertúlia sobre «Música i cançons per a infants»

L'espai Tertúlies de criança s'acomiada abans de vacances amb la 26a tertúlia. Serà avui, de 2/4 de 6 a 7 de la tarda, a la sala d'actes del Casal de les Escodines. El tema és «Música i cançons per a infants». L'accés és obert i gratuït. El col·lectiu demana ajuda als tertulians per renovar el seu fons d'imatges per fer els cartells.