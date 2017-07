Funerària Fontal podria tornar a canviar de mans

Mémora, propietari de la funerària manresana Fontal, no ho confirma, però cada cop hi ha més indicis que s'està accelerant la compra del gran grup funerari per part del fons inversor canadenc Ontario Teachers.

Aquest diari ha entrat en contacte amb la consultora de comunicació de Mémora, Llorente & Cuenca, que ha derivat Regió7 a l'agència madrilenya encarregada de portar el tema, l'agència d'informació corporativa Kreab, que no ha confirmat ni desmentit l'operació. Aquesta, però, és coneguda per empreses del sector i l'associació manresana Esfune l'ha vinculat amb la voluntat del govern d'Ada Colau de crear una funerària municipal i el procés per obrir un crematori a Manresa (vegeu Regió7 de l'1 de juliol).

Mémora és propietat del fons britànic 3i i una forma habitual que té d'operar és adquirir grups per vendre'ls al cap d'un temps. En aquest procés, les informacions que l'Ajuntament de Barcelona vol impulsar una funerària municipal no són positives mentre que l'expansió del negoci –amb la creació d'un crematori a Manresa, per exemple– sí que ho serien.

Sepelis i política



El 2008, Acciona va acordar vendre al fons britànic 3i Group la seva participació del 75% en el capital social de Mémora Inversiones Funerarias per 225 milions d'euros, segons va informar la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. En concret, el preu pactat equivalia a un valor total de la companyia de 330 milions d'euros. Caja Madrid també va vendre a 3i el 25% restant.

L'any passat es va fer públic que el fons d'inversió britànic 3i havia posat a la venda Mémora i que l'operació es plantejava enmig del debat polític sobre la remunicipalizació de serveis funeraris, que van ser privatitzats al seu dia.