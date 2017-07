L'Ajuntament tala 11 plàtans morts al passeig del Riu per un vessament de salmorres

La Unitat de Parcs i Jardins de l'Ajuntament de Manresa procedirà, entre avui i demà, a la tala dels onze plàtans morts situats al lateral del parc de Josep Vidal, molt propers al passeig del Riu.

Davant del perill que les branques seques es trenquin i acabin caient, amb el conseqüent risc que això comportaria tant per als vianants com per als vehicles estacionats a la zona, s'ha pres la decisió de talar els arbres i retirar-los.

Segons el govern municipal, la mort dels arbres respon «molt probablement» a un vessament del col·lector de salmorres.

L'excés de salinitat que van afectar els arbres va provocar que s'assequessin.

L'octubre del 2015, l'Ajuntament de Manresa va incoar expedient d'ordre d'execució a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), titular del col·lector de salmorres, i a la UTE Manteniment Col·lector de Salmorres, gestora de la instal·lació.

Tot i que inicialment les cales sobre el terreny semblaven descartar aquesta hipòtesi, el 27 de novembre del 2015 es va confirmar una fuita del col·lector de salmorres en aquella zona. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha reclamat, a través del procediment administratiu corresponent, la descontaminació dels sòls afectats i la replantació de l'arbrat que ha resultast mort.