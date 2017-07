Solidaritat i gresca a parts iguals a les festes d'estiu del barri de la Plaça Catalunya

La Barriada Saldes-Plaça Catalunya de Manresa celebra les seves festes d'estiu amb un programa carregat d'actes. Avui és el dar-rer dia per apuntar-se a la caminada per visitar el celler del Molí de Collbaix que tindrà lloc diumenge, amb sortida a les 8 del matí, a un preu de 10 euros per als socis i de 12 per als que no ho són.

Demà, de 10 del matí a 1 del migdia, es farà una recollida d'aliments per a la campanya «La fam no fa vacances». A partir de les 7 de la tarda es podrà participar al Va de Tapes, amb la participació dels bars Uniqus, Delorean, Savoy, Caliu i Rusiñol. A la nit, la música omplirà els carrers del barri amb l'actuació de Combo da capo de l'Esclat i Ayawascat Band.

El cap de setmana continuarà la recollida d'aliments i, a partir de les 5 de la tarda, hi haurà inflables per a la mainada i la festa Estels de vida, amb tallers d'estels, escacs i maquillatge.

Els actes continuaran amb una botifarrada i el pregó de festes, a càrrec de Lluís Calderer. Després actuarà Carla Show i tindrà lloc el ball de nit amb l'orquestra Gran Premier.

La festa major d'estiu finalitzarà diumenge a 2/4 de 8 del vespre a la plaça de Catalunya amb la cantada d'havaneres a càrrec del grup Cavall Bernat i rom cremat.