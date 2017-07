Althaia i Ampans organitzen un congrés sobre l'autisme

Manresa acollirà el 9 i el 10 de novembre la quarta edició del Congrés Estatal sobre Alteracions de Conducta. La temàtica d'aquest any estarà enfocada entorn al Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) i portarà per nom «Conducta i Autisme. De l'experiència a l'evidència».

La trobada ha estat impulsada, un any més, per les fundacions d'Althaia i Ampans, i es basa en un fòrum de debat professional de ponents de prestigi internacional, que tindrà lloc als teatres del Kursaal i del Conservatori de Manresa.

S'ha triat com a tema d'aquesta edició l'autisme perquè ha experimentat un increment de casos diagnosticats en els darrers anys. Si fa 20 anys es diagnosticava un cas per cada 500 nens, ara s'estima en un per cada 160.

La intenció és avaluar la nova realitat d'aquest trastorn i de com s'ha d'afrontar, tant en infants com en adults, el seu tractament i la seva inclusió social. La clau d'aquests canvis rau, segons ambdues fundacions, en el suport que rebin les famílies, canvis en l'educació i en el seu tractament terapèutic, entre d'altres.

El període d'inscripció ja és obert, i també es pot participar en un concurs sobre pòsters relacionats amb la temàtica del Congrés.

El novembre del 2015 es va fer la tercera i fins ara darrera edició del certamen, que va estar focalitzada en l'entorn escolar i social, i hi van participar més de 700 professionals de la salut, l'ensenyament i el treball social.