La restauració de la capella del Sant Crist del Guix, plat fort de les festes d'estiu

Les festes del barri de les Cots, el Guix i la Pujada Roja continuen aquest cap de setmana amb l'acte més esperat per a l'organització, que serà la inauguració de la restauració de la capella del Sant Crist del Guix, a les 9 del matí de diumenge, i que es farà juntament amb la tradicional missa de festa major i una posterior xocolatada amb xurros per a tothom.

Abans, però, d'aquesta inauguració, demà, a partir de 2/4 de 7 de la tarda, hi haurà festa intergeneracional d'estiu per a petits i grans al passatge del c/Sant Joan, i que acabarà amb un berenar per a tots els assistents.

Diumenge, a més de la inauguració de la rehabilitació de la capella, es durà a terme un homenatge als veïns més grans de 65 anys a l'esplanada davant de la capella. D'una banda, s'entregarà una placa honorífica als veïns que han complert 90 anys. I, d'altra banda, els veïns més grans de 80 anys rebran una distinció per part de la Generalitat, i, finalment, els veïns més grans de 65 també rebran un obsequi.

A més del lliurament de totes aquestes distincions, hi haurà l'actuació del grup Els Atrevits, i també un aperitiu per a tots els presents.

Aquest cap de setmana arriba la segona onada d'esdeveniments d'aquestes festes, que s'allarguen durant tres setmanes, i que van començar dissabte passat, amb el pregó d'obertura i un pica-pica.