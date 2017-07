El govern de Manresa desestima la creació del Síndic de Greuges Local

Per volum de població i nombre de queixes, l´equip de govern municipal no considera justificat crear la figura del Síndic Defensor de la Ciutadania Local, malgrat que al Ple Municipal es va aprovar la seva creació. En canvi, s´està pactant amb l´Oficina del Síndic de Greges de Catalunya una intensificació de les seves visites a Manresa.

El Ple Municipal de l´Ajuntament de Manresa va aprovar el desembre 2014, i va ratificar el novembre del 2015, la creació de la figura institucional Síndic /a Defensor/a de la Ciutadania Local, existent en altres municipis de Catalunya, considerant que seria una bona manera d´acostar la tasca municipal a la ciutadania.

La iniciativa també es va incloure en els compromisos de treball del Pacte de Ciutat. Tot i així, el govern municipal ha estudiat a fons la viabilitat de la iniciativa i proposa desestimar a dia d´avui la creació del Síndic Local. Alhora, ha mantingut converses amb el Síndic de Greuges de Catalunya, amb qui signarà un conveni de col·laboració per intensificar la seva activitat a la ciutat.

El govern municipal, que al Ple Municipal del juny passat es va comprometre a fer una reunió amb tots els grups abans de finalitzar el mes de juliol per tractar aquesta qüestió, ha fet una trobada aquesta tarda amb els grups, per tal de comunicar la seva proposta.



Els arguments

Entre els arguments per desestimar, de moment, la creació de la figura del Síndic /a Defensor/a de la Ciutadania Local hi ha:



Massa crítica. L´Oficina del Síndic de Greuges considera adequat crear la figura del el Síndic municipal només en poblacions de més de 100.000 habitants, per una qüestió de necessitats d´independència i d´autonomia.

Gruix d´activitat que no justifica l´estructura. Els darrers anys, les visites que el Síndic de Greuges ha fet a Manresa han tingut un resultat de 58 queixes/consultes/visites (2012), 34 (2013), 53 (2014), 24 (2015) i 39 (2016). Aquest 2017, de moment han estat 24. Aquesta xifra podria créixer si el Síndic tingués més presència al territori, però difícilment arribaria a un volum que fes viable la creació d´un Síndic Municipal. En aquest sentit, l´Ajuntament de Manresa ha examinat la quantitat de queixes anuals d´alguns síndics locals amb dedicació plena en ciutats catalanes. Les xifres són: Terrassa: (215.000 habitants): 169 queixes; Sabadell (210.000 hab.): 225 queixes; Cornella (85.000 hab.): 188 queixes; Sant Boi de Llobregat (86.000 hab.): 69 queixes. És de preveure, doncs, que quan estigués a ple rendiment, un síndic local a Ma nresa pogués tramitar de l´ordre de 70-80 queixes adreçades a l´Ajuntament.

S´ha de tenir en compte que un Síndic municipal tindria una estructura mínima formada pel propi síndic, un suport administratiu i un suport jurídic.

El Síndic de Greuges de Catalunya, sense implicació local, és la millor garantia d´independència. S´ha de tenir en compte que el Síndic local ha de ser una persona que desenvolupi cap activitat remunerada al municipi on realitza la tasca i per tant, en un municipi de les dimensions de Manresa, seria més complicat que en una gran ciutat designar una persona amb independència i que generés prou consens per poder dur a terme la tasca.

El Síndic de Greuges de Catalunya té capacitat tècnica, amb lletrats i adjunts especialistes en cada àrea i temàtica. L´estructura de l´Oficina del Síndic, formada per 71 persones en total, dels quals 22 són assessors i 21 són tècnics, té un nivell d´especialització que òbviament no es podria traslladar a escala local.

Una de les motivacions que justifica la creació del Síndic Municipal és augmentar el grau de transparència dels Ajuntaments. En aquesta línia, s´ha de recordar que Manresa, malgrat no tenir Síndic, és una de les úniques cinc ciutats de Catalunya que ha obtingut la puntuació màxima en l´índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA), fet públic recentment.

Una despesa injustificada

Per tot plegat, el govern municipal considera que el cost de l´estructura no justifica la creació del Síndic de Greuges Local. Per garantir però l´accés de la ciutadania a aquesta figura institucional, l´equip de govern ha mantingut converses amb l´Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya, i s´està elaborant un conveni marc entre l´Ajuntament i aquesta institució amb l´objectiu d´intensificar la seva presència a la ciutat.

En aquest sentit, es treballa per garantir que el Servei d´Atenció al Públic (SAP) itinerant del Síndic de Greuges visiti Manresa un mínim de 4 vegades l´any (i no una com els darrers anys). A més, cadascuna d´aquestes visites es faria a un districte diferent de la ciutat, i es realitzarien visites extraordinàries sempre que fos convenient.

D´aquesta manera es garantiria la possibilita t d´expressar queixes o suggeriments de manera periòdica, sense necessitat de crear un Síndic Local. El conveni amb l´Oficina del Síndic s´està treballant i és previst signar-lo durant a l´entorn del mes de setembre.