Una autoescola manresana s'endú 45 alumnes en tren a Barcelona per la vaga d'examinadors

45 alumnes de l'autoescola manresana Logos, acompanyants per dos professors de la mateixa, han anat aquest matí a Barcelona per poder examinar-se de la prova teòrica del carnet de conduïr, davant la impossibilitat de poder fer-lo amb normalitat a Manresa, degut a la vaga d'examinadors. Es tracta de la darrera possibilitat per examinar-se fins al setembre.

Tots ells han marxat al voltant de les 11 del matí, des de l'estació de Manresa-Baixador dels Ferrocarrils de la Generalitat. La prova esta prevista a les 13:15 hores, prop de l'estació barcelonina de Magòria-La Campana.

El director de l'autoescola, Francesc Gallego s'ha mostrat decebut davant el fet d'haver d'anar a Barcelona per poder examinar els alumnes que té matriculats. «És un problema important que ja s'hauria d'haver solucionat, no podem anar així. Jo tinc alumnes que s'havien d'examinar del pràctic el passat 9 de juny, i que encara no ho han pogut fer».

Segons ha pogut saber Regió7, la confirmació oficial de l'anul·lació dels examens previstos per avui a Manresa no ha sigut rebuda per les autoescoles fins les vuit passades d'aquest matí.