La Festa Major de Manresa arriba a la Gispert per ampliar espais

La plaça Gispert s'afegeix als espais de la Festa Major de Manresa on, entre el 19 i el 28 d'agost, es faran actuacions musicals i una d'infantil. És una de les novetats del programa d'enguany, que han presentat aquest migdia la regidora de Projecció de Ciutat i Festes, Neus Comellas, i Joan Orriols, coordinador de l'Associació Manresa de Festa. Comellas ha celebrat l'increment del pressupost en més de 40.000 euros en relació amb l'edició passada, gràcies als nous patrocinadors, espònsors i col·laboradors.

La presentació s'ha fet al Berenador del Parc de l'Agulla, on el Consell d'Infants de la ciutat ha organitzat una tarda esportiva, el diumenge 27, de 6 de la tarda a 9 del vespre. Quatre nenes que integren aquest consell han llegit un text convidant a participar en aquesta proposta.



Programació simultània en diferents espais



Comellas ha agraït en la seva intervenció el fet que, quan es va incorporar a l'Ajuntament com a regidora, el mes passat, ja es va trobar la festa "ben feta, ben treballada i ben organitzada", gràcies a la feina de persones com Orriols i Assumpta Bermúdez. A banda de l'ampliació de les activitats a la plaça Gispert, ha posat de relleu que s'ha potenciat l'oferta a la plaça d'Europa, amb activitats per al públic familiar i a la nit. També, l'ampliació fins a les 3 de la matinada de les actuacions a la Plana de l'Om i del Manrusiònica a Sant Domènec, i l'ampliació de la programació simultània en diferents espais.

La regidora ha celebrat la contribució a la festa de marques que no hi havien col·laborat fins ara i l'esforç de les entitats bancàries per fer-hi la seva aportació, que han permès incrementar l'oferta musical, amb tot el que això comporta quant als aspectes de control i de seguretat que impliquen.





Campanya 'No és No'



Del programa, Comellas també ha destacat l'estrena de la nova sardana "La Llum que portes dins", de Joan Lázaro, la sorpresa que incorporarà el castell de focs al parc de l'Agulla i la campanya contra les actituds sexistes i el consum abusiu d'alcohol amb el lema "No és No". S'ha referit a la imatge del programa de la festa, un cor amb la 'pell' de l'àliga, que fa 25 anys. L'aniversari se celebrarà durant la Ballada de la Imatgeria de Manresa, el diumenge 27 d'agost, amb la presència de l'Àliga de Girona.



Com és habitual, es tornaran a organitzar les reeixides Visites a la Manresa Desconeguda, enguany amb la commemoració dels 125 anys de Les Bases de Manresa com a fil conductor. Se'n faran al Saló de Sessions de l'ajuntament (22 d'agost); al carrer de Sobrerroca (23 d'agost) i a l'Oller del Mas (24 d'agost). Com a novetat a nivell organitzatiu, els tiquets es podran recollir a l'avançada.



Mobilitat reduïda



Orriols ha repassat les millores introduïdes per a les persones amb mobilitat reduïda. A les places limitades a la plaça Major per veure la Mostra del Correfoc i la desfilada de la imatgeria s'hi ha afegit una tarima a la plaça de Sant Domènec per seguir els concerts. En aquest cas, no caldrà fer cap reserva anticipada. Ha recordat el pregó a càrrec del periodista Antoni Bassas i el Tap'Antic, la ruta de tapes pels carrers del Barri Antic, que ha incrementat els locals participants (25) i tindrà dues novetats destacades: es podran adquirir tiquets de venda anticipada i els gots seran reutilitzables, seguint un mandat del ple municipal.

El coordinador de l'Associació Manresa de Festa ha insistit en la importància que té la Festa Major de Manresa per a les entitats de la ciutat, que l'esperen amb candaletes per poder-s'hi lluir. Ha insistit en la simultaneïtat d'actes en diferents places amb poc més de mitja hora de diferència i ha posat l'accent en el segell que dona personalitat a la festa manresana, que és que tothom surti al carrer i hi trobi alguna activitat feta a la seva mida.

La presentació ha acabat amb un petit pica-pica a peu dret.