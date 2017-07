El manresà Antoni Massegú, nou director general de Centres Públics del departament d'Ensenyament

Antoni Massegú, exdirector de l'institut Cal Gravat de Manresa i actual director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central ha estat nomenat director general de centres públics del departament d'Ensenyament de la Generalitat.

Es dóna la circumstància que un altre manresà, Antoni Llobet, va ser director general de centres públics durant la passada legislatura i abans d'ascendir a secretari de polítiques educatives de la Conselleria d'Ensenyamnet, càrrec que va mantenir fins ahir quan el consell executiu de govern va aprovar el seu relleu.

Entre les tasques que assumirà Massegú hi ha les de dirigir, coordinar i supervisar el règim administratiu i econòmic dels centres d'ensenyament públics, així com programar la construcció de nous equipaments educatius. També serà responsabilitat seva coordinar el manteniment dels centres.

En declaracions a Regió7, Antoni Massegú es mostrava «aclaparat, emocionat i content» pel nomenament que havia anat «molt ràpid». Malgrat sentir com el pes de la responsabilitat augmentava sobre les seves espatlles , Massegú es mostrava convençut que «amb l'experiència acumulada al llarg dels anys com a director de l'institut de cal Gravat i director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central l'assumeix amb il·lusuió i moltres ganres de treballar».

La seva incorporació serà tan immediata com la comunicació del nou càrrec, pràcticament d'un dia per l'altre, per començar a familiaritzar-se amb la situació de totes les demarcacions territorials d'Ensenyament.

Massegú ha tingut paraules de record per a Antoni Llobet i atès que la direcció general haurà tingut dos manresans al seu capdavant units per «una relació molt bona», espera que això també l'ajudi a afrontar aquest repte. Pel que fa al nou director dels Serveis Territorials d'Ensenyament a la Catalunya Central, "caldrà buscar una persona compromesa", assegura

Antoni Massegú va néixer a Manresa el 1974, i és llicenciat en Matemàtiques. Ha estat professor de matemàtiques dels instituts Lacetània i Milà i Fontanals, així com director de l'institut Cal Gravat de Manresa. També ha participat en el programa de doctorat Matemàtica Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya cursant diferents cursos i seminaris com Seminari de teoria de matrius Seminari de teoria de jocs, entre d'altres.

Antoni Llobet ha deixat de ser secretari de Polítiques Educatives del Departament d´Ensenyament, i serà substituït per Joan Mateo, fins ara president del Consell Superior d´Avaluació del Sistema Educatiu. Aquest és el segon canvi organitzatiu que du a terme la nova consellera, Clara Ponsatí, després de rellevar la secretària del Departament, Maria Jesús Mier. Mateo ja va ocupar aquest càrrec durant el mandat d´Irene Rigau, que el va nomenar el gener de 2013. Llobet, que la legislatura anterior havia estat director general de Centres Públics, el va substituir amb l´arribada de la consellera Meritxell Ruiz.