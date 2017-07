La FUB assumeix que en dos anys haurà de buscar nous espais, i els vol ben a la vora

Afirma que els nous estudis de Medicina captaran talent, alumnes, donaran visibilitat a la ciutat i generaran recursos econòmics

A la Fundació Universitària del Bages hi ha, aparentment, tranquil·litat. Fa dies que s'han acabat les classes i no hi ha el bullici habitual d'estudiants. És als despatxos on hi ha activitat per tenir-ho tot a punt de cara al curs vinent. La nova facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) serà l'estrella. Recentment es va fer la presentació en societat dels nous estudis, acte al qual van assistir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, a més d'autoritats acadèmiques, entre les quals el director general de la Fundació Universitària del Bages, Valentí Martínez.

Tot són felicitacions però falta el més important: arrancar...

S'ha fet tot el procés de donar visibilitat que a Manresa i a Vic tenim els estudis de Medicina. Jo crec que està bé, explicar, felicitar-se i congratular-se, perquè és una molt bona notícia. I ara el que estem fent és organitzar el primer curs acadèmic 17-18, que començarà segurament cap a l'última setmana del mes de setembre.

A la presentació va destacar que els estudis posicionen Manresa a nivell acadèmic però sobretot a la ciutat...

Les universitats que tenen estudis de Medicina estan en un primer nivell. Són carreres complexes a l'hora de desenvolupar, que t'identifiquen molt sobre el nivell de qualitat que ofereix la universitat. Tenir estudis d'aquest tipus et fa pujar un graó des del punt de vista d'universitat. Tampoc no hi ha tantes ciutats que tinguin estudis de Medicina a Catalunya, i menys de mitjanes com Manresa i Vic. Per tant, ens ubica a nivell acadèmic perquè tenim uns estudis de primer nivell i ens ubica a nivell de ciutats perquè són molt limitades les que tenen aquest tipus d'oferta. Serem captadors de talent, captadors d'alumnes, donarem visibilitat a la ciutat i generarem recursos econòmics.

També va destacar que la FUB va pujar a un tren que ja estava en marxa. La federació universitària es va crear per tenir Medicina?

No. La FUB era un centre adscrit a l'Autònoma i jo crec que havíem arribat al màxim nivell de recorregut com a centre adscrit. No podíem continuar desenvolupant més projectes i més estudis. Per això es va creure més oportú fer una entitat federada amb Vic perquè possibilitava fer coses noves i tenir més recorregut. Dins aquest recorregut hi havia un element com la facultat de Medicina que Vic ja havia començat a treballar dos anys abans. El 2014, quan es va signar l'acord federatiu, ens vam incorporar també a aquest projecte. Originàriament el projecte de la facultat de Medicina és de Vic.

Manresa no tindria Medicina sense Vic ?

No tindria Medicina

I Vic sense Manresa?

No sabria dir-ho. És evident que Vic va començar el projecte de Medicina sense Manresa. Jo crec que hauria tingut la possibilitat de desenvolupar-ho d'una forma diferent.

Arrancar amb 80 alumnes fa viable la facultat, tenint en compte que s'havia demanat tenir-ne 90?

Jugàvem amb 90 perquè ens semblava que era el número que a nivell acadèmic resolia molt l'estructura de teoria, pràctica, simulació, etc... I per altra banda hi ha el tema econòmic. Aquest marge de 80 o 90 no generarà cap mena de problema. En absolut.

En un primer moment no es va parlar gaire del paper de Manresa. Ara se sap que farà simulació i classes a partir de tercer curs. Per què ha costat definir què farà cadascú?

El projecte no és tant què es fa a primer, sinó com es fa el recorregut. Són 6 anys de carrera universitària. Per tant al final d'aquests 6 anys el protagonisme de Manresa i de Vic serà evident a partir dels recursos de cada ciutat a nivell acadèmic i assistencial. A primer, curs 17-18, les classes teòriques de medicina es faran a Vic, a Can Baumann. Totes les assignatures vinculades al camp de la simulació, a la Clínica Universitària de Manresa. A segon, exactament igual. A tercer es començaran a desplegar les unitats docents. Vic en tindrà una de molt vinculada se suposa al Consorci Sanitari de Vic, i Manresa una altra de molt vinculada a la Fundació Althaia.

Què és una unitat docent?

Es vincula tota la part teòrica dels estudis a la part pràctica. Vincular-ho amb un àmbit hospitalari de primer nivell aporta molt valor als estudis. I que això es tingui dins la ciutat és importantíssim. Altres ofertes no ho tenen. La mateixa UAB fa la part teòrica al campus, però la unitat docent la tenen a l'Hospital del Mar, a Bell-vitge i a altres centres.

A partir d'aquests recursos assistencials, a Manresa hi haurà més alumnes?

Efectivament. És una evidència no tant volguda per les universitats sinó que senzillament l'evidència assistencial és aquesta. Althaia és un hospital de primer nivell referent, amb un volum determinat d'especialitats mèdiques i quirúrgiques que permet tenir més alumnes perquè facin aquesta pràctica. També hi ha l'Institut Català de la Salut i l'àmbit sociosanitari. Els equilibris es mantindran amb tota naturalitat a partir del que cada ciutat ofereix.

Amb la nova facultat no cabran tots a les actuals instal·lacions de la FUB. Com ho faran?

Ja hem fet la projecció i no hi cabrem. Però tenim un marge de dos anys. Estem en la fase de buscar alternatives de com podem desenvolupar el projecte del campus manresà tenint en compte que el 18-19, cap al 20, ja no tindrem espais físics que donin resposta a aquesta demanda. Hem crescut molt exponencialment en alumnes en general, en formació continuada, postgraus i màsters, idiomes, Fub+Gran, UniversiMÉS, en l'àmbit assistencial, a tots els nivells. Estem analitzant com ho podríem encabir.

Aquest nou espai serà a l'actual campus?

La idea que tenim i que comparteix la presidència del patronat, l'alcalde, i el patronat en general, és continuar configurant l'estructura campus en aquesta zona. No tenim pensat sortir d'aquí per anar al Barri Antic, per exemple. No ens ho hem plantejat. Seria lògic anar encaixant les diferents peces aquí i treballem amb aquesta hipòtesi.

Estudiar Medicina costarà uns 12.000 euros l'any. Car, no?

Amb relació a què? Si ho comparem amb l'oferta pública efectivament és un preu elevat. Si ho comparem amb l'activitat privada de l'oferta que hi ha a Catalunya estem pràcticament al mateix preu. I si ho comparem amb les universitats privades de la resta de l'estat estem per sota.

Ha costat tenir Medicina?

Ha costat 5 anys i moltíssima feina. El temps demostra que les dificultats han sigut molt grans. Fàcil no ho ha sigut.

Hi va haver oposició per part d'altres universitats?

Són estudis que et posicionen a nivell universitari i amb una complexitat que fa que les autoritats acadèmiques pertinents vulguin assegurar-se que es puguin desplegar.

L'estructura federada de la UVic-UCC acabarà sent un sol centre a mitjà o llarg termini?

Ara mateix no tindria sentit. Ni tampoc no seria raonable. Estem fent una estructura federada, amb autonomia de gestió, i això ens dóna tranquil·litat de projectes i de relació. El que s'ha fet amb l'estructura federada és un exemple d'èxit de com es poden negociar i plantejar amb naturalitat les coses. Les persones que vam gestionar això vam veure clar que teníem moltes coses en comú i algunes coses que havíem de polir. Ho hem fet i ja està

Cap on tirarà ara la federació universitària?

Aquests dos pròxims anys ens hem de dedicar claríssimament a la implantació dels estudis de Medicina. També hem d'estar a l'aguait del que demana el sistema universitari, la societat, ampliar l'oferta d'estudis, la internacionalització, la recerca... Però ara hem de ser capaços de consolidar molt bé Medicina. I no oblidar-nos d'anar fent molt bé el que fem.