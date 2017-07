Autoescoles de Manresa porten 190 alumnes a Barcelona en un sol dia a examinar-se per la vaga

190 alumnes de diferents autoescoles manresanes van anar ahir a Barcelona per poder examinar-se de la prova teòrica del carnet de conduir, davant la impossibilitat de poder-ho fer amb normalitat a Manresa, a causa de la vaga d'examinadors.

Es tractava d'alumnes de les autoescoles Minorisa, La Font, Logos, Trac, RACC, Prisma, Montseny i Driving, segons va poder constatar ahir aquest diari.

Els alumnes van marxar al llarg del matí per diferents vies com cotxes de l'autoescola, autobús o tren.

El director de l'autoescola Logos, Francesc Gallego, va dir a aquest diari que haver de portar els alumnes a Barcelona per examinar-se suposa un problema logístic que afecta els mateixos alumnes. «Al final ells estan nerviosos, tenen ganes de fer la prova i quedar tranquils, però és el darrer examen abans de l'estiu i no tenim cap més solució», afirmava.

Per altra banda, una de les responsables de l'autoescola La Font, Elisabet Font, va remarcar que molts dels alumnes «ja es van examinar en la darrera prova feta a Manresa el dia 13 de juliol, però n'hi va haver que no estaven preparats o que van preferir esperar a aquest últim».

En el cas que qualsevol dels alumnes que havia d'anar ahir a Barcelona finalment no s'hi vagi presentar, l'ajornament de l'examen es produeix automàticament, sense que l'alumne hagi d'assumir cap despesa.

Tot i que ja era sabut per totes les autoescoles que ahir no hi hauria exàmens a Manresa, la confirmació oficial de l'anul·lació dels exàmens previstos per a ahir no va ser rebuda pels centres fins passades les 8 del matí del mateix dia. Les proves haurien començat a les 9.