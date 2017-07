El barri manresà de Cots, Guix i la Pujada Roja viu unes lluïdes festes d'estiu

El pregó de Francesc Vergés, del grup musical Narinant, va marcar l'inici de les festes d'estiu del barri de Cots, Guix i Pujada Roja de Manresa, que van seguir força veïns i que va incloure un pica-pica. La festa intergeneracional d'estiu va ser un altre dels actes destacats, amb la projecció de la pel·lícula "Gru 2" i l'assistència de mig centenar de persones, entre avis, àvies, néts, netes i alguns pares. Després, es va fer un berenar. L'endemà, com ja va informar aquest mitjà, es va fer la inauguració de la restauració de la capella del Sant Crist del Guix, amb missa de festa major i, seguidament, a l'entorn de la capella, xocolata amb xurros. També hi va haver l'actuació del grup Els Atrevits, la distinció per part de la Generalitat a 6 veïns i veïnes de 80 anys o més i una placa honorífica per als 4 que n'han fet 90. L'entrega de les plaques la van fer l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la regidora de Gent Gran, Mercè Rosich. Finalment, es va servir un aperitiu. Hi va haver cantada d'havaneres amb el grup Els Jubis, la presentació de la pubilla Roser Planell Pey, botifarrada i rom cremat per a tothom. El punt i final a les festes d'estiu el va posar un sopar de germanor a la fresca, amb la benvinguda de la nova pubilla i el comiat de la sortint, on van assistir una vuitantena de persones. Es va donar una placa a la sortint i un obsequi a l'entrant i es va fer el sorteig d'una panera que va tocar al número 2749. Un gran ball amb DJ Richy va tancar la vetllada i la celebració.