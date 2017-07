Consulta el programa de mà de la Festa Major de Manresa

El tradicional correaigua donarà el tret de sortida, el proper dia 19 d'agost, a la festa major de Manresa d'enguany. En total seran 9 dies en què els carrers de la capital del Bages bulliran d'activitat fins que, com és habitual, el correfoc i el ball de després posin el punt i final a les celebracions, la nit del 28 d'agost.

Si vols començar a planificar quins són els actes que no et vols perdre per res del món, descarrega't el programa de la festa major i vés escalfant motors per als dies més intensos de l'estiu a la ciutat.