La diputada Surra opina a Manresa que «hi haurà més feina després de l'1-O»

Ana Surra, diputada independent del grup d'ERC al Congrés dels Diputats, va dir ahir que en una Catalunya independent «hi haurà més feina per a tothom, inclosos els immigrants». Surra va destacar que aquesta afirmació es basa en dos punts: la construcció del Corredor Mediterrani i el fet de no dependre econòmicament de les decisions del govern central a Madrid.

«Cada dia marxen diners cap a Madrid. Si es quedessin aquí, es podrien invertir en necessitats dels catalans que ajudarien a crear llocs de treball. Amb el Corredor Mediterrani podrem incrementar el comerç».

La diputada va ser ahir a Manresa per mantenir una xerrada amb un col·lectiu immigrant de la ciutat, per explicar-los les polítiques que s'aplicaran amb les persones que tinguin la doble nacionalitat o que pretenguin obtenir la catalana.

Una d'aquestes polítiques, segons va avançar, és que «totes les persones que neixin a Catalunya obtindran la nacionalitat catalana independentment del país d'origen dels seus pares», un dret que fins ara no està garantit a l'estat, on s'han de realitzar tràmits administratius per aconseguir-la. També va atribuir una gran importància a la immigració, ja que és un element que «ens enriqueix com a país i ens permet conèixer la diversitat que hi ha al món».

En referència al procés en termes més generals, va remarcar que «votarem segur perquè la gent té ganes de votar, i volem garantir aquest dret a tots els ciutadans catalans, siguin d'on siguin».

Finalment, Surra va comentar que encara no saben quants immigrants podran votar l'1-O, ja que encara no s'ha fet el cens.