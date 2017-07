L'Ajuntament substituirà un arbre que va rebre ferides a causa de l'impacte d'un camió

El 7 de juliol a la tarda, un camió va impacte amb un arbre de l'espècie caducifòlia "Cervis siliquatrum" (conegut popularment com 'arbre de l'amor', per les seves fulles en forma de cor i de color rosa), de mida mitjana, situat a la plaça Sant Domènec, a prop de la zona del quiosc de l'Arpa.

El servei de Manteniment va col·locar provisionalment un suport al voltant del tronc de l'arbre per estabilitzar-lo. Ara, l'informe de la unitat de Parcs i Jardins determina que de resultes de la topada, el tronc principal va patir una esquerda longitudinal, de baix a dalt, que l'afecta del tot, i l'interior del tronc té símptomes de podridura. Per les ferides que presenta l'arbre, no se'n pot garantir l'estabilitat.

S'ha de tenir en compte que els arbres no tanquen les ferides, sinó que les compartimenten, és a dir, fan una paret de fusta morta per aïllar la zona de la ferida, però mai no es torna a enganxar la fusta que s'ha separat. Per la qual cosa sempre quedaria una ferida interna que pot comprometre l'estabilitat de l'arbre. Demà al matí l'arbre serà tallat i en la propera campanya de plantació, a l'hivern, se'n plantarà un altre de la mateixa espècie.