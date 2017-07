Ni-nis formats per Ampans mostren davant empresaris idees de comerç electrònic

Vint-i-cinc joves d´entre 16 i 29 anys van presentar els seus treballs de fi de curs i van exposar els seus objectius professionals davant d´empresaris i comerciants convocats per Ampans. Es tracta de joves que han finalitzat amb èxit els 2 cursos d´ecommerce i xarxes socials, de 250 hores cadascun, dins del programa Singulars del pla de Garantia Juvenil, finançat pel Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu.

Són joves que en el moment d´iniciar els cursos no treballaven ni cursaven cap estudi, i amb un tret en comú: mostraven interès pel món digital i dedicaven bona part del seu temps personal a internet i les xarxes socials.

Durant 6 mesos Ampans ha format aquests joves perquè puguin treure rendiment al temps que hi dediquen i fer-se un futur professional en un àmbit que els apassiona. Un cop finalitzada la formació, els joves segueixen vinculats al programa fins a finals d´any, temps en el que des del Servei d´Inserció d´Ampans se´ls seguirà acompanyant en el procés de pràctiques i en la recerca activa de feina.

Els alumnes van presentar els seus treballs amb la presència de l´equip d´inserció i formació d´Ampans i dels docents del curs, i van exposar els seus projectes personals de futur professional davant d´empresaris i botiguers, a qui els van demanar oportunitats.



Orientació i suport

Els cursos d´ecommerce i xarxes socials impulsats per Ampans per a joves que requereixen orientació i suport, han comptat amb la tutoria de l´expert en el món digital, Lluís Serra. Segons Serra, aquests joves tenen nombrosos seguidors a les xarxes socials, són emprenedors, amb capacitat creativa i han demostrat visió estratègica i comercial. Pel formador i consultor digital són sorprenents i capaços de pensar diferent però "necessiten un acompanyament especialitzat i professional per projectar-se i demostrar les seves habilitats, especialment en el cas dels joves amb Síndrome d´Asperger que han participat en el curs i que han de superar les barreres que posa la societat per desconeixement".

Ampans contractarà 3 dels joves participants del curs a qui ha encarregat un projecte d´ecommerce dels seus productes comercials. Es tracta de 3 joves a qui Ampans acompanyarà i donarà suport en el desenvolupament del projecte.

El programa Singulars contempla un tercer curs, aquest de màrqueting digital, que començarà el setembre. La durada total d´aquesta formació dins del programa Singulars és de 250 hores de formació.

Ampans i Intermedia són les entitats encarregades de gestionar el programa a Manresa i Barcelona, respectivament, amb un total de 90 places. Aquest s´emmarca dins la Convocatòria Singulars del SOC, que té per objectiu reforçar l´ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d´educació o formació.

El projecte es troba dins el pla de Garantia Juvenil, una iniciativa europea per reduir l´atur juvenil finançada pel SOC i el Fons Social Europeu, que preveu inserir uns 30 joves al món laboral un cop finalitzat el programa.

Les dues entitats col·laboren en programes de formació enfocats a joves perquè desenvolupin el seu projecte professional i personal amb una formació personalitzada i adaptada a les seves necessitats.