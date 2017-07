El darrer taller infantil al Passeig ensenyarà a decorar pastissos amb fondant

El cicle de tallers infantils de la campanya Quin Passeig d'enguany es clourà dimarts vinent amb una activitat en què els infants aprendran a modelar amb fondant per decorar els seus propis pastissos. La proposta anirà a càrrec de Delicioso Postre, un establiment especialitzat en l'elaboració d'aquest tipus de pastissos. El taller es farà com és habitual a les 6 de la tarda a la terrassa del bar Plaça i és gratuït. Per participar-hi, cal inscriure's abans del dia del taller enviant un correu electrònic a info@quinpasseig.com o adreçant-se personalment al bar Plaça.

Aquest serà el darrer taller de la temporada Quin Passeig, que durant quatre setmanes ha proporcionat a les famílies de Manresa un espai educatiu i d'oci al centre de la ciutat. Aquesta setmana, nens i nenes han gaudit dissenyant i decorant la seva pròpia samarreta, en una activitat conduïda per Vinylfast.

Tot i acabar-se els tallers infantils, les activitats familiars de la campanya Quin Passeig continuen. I és que durant el mes d'agost tindran lloc noves demostracions de ball country els divendres a la terrassa del bar Plaça. La proposta vol ser un complement a les barbacoes que s'hi organitzen cada divendres i que estan pensades com a activitat per compartir amb tota la família.