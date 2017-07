La demostració de cuina del tomàquet genera expectació a Manresa

La sala del grup Elde, We Love Cooking (carrer del Bruc, 74 de Manresa) es va omplir de gent per assistir al showcooking on els cuiners del Mas de la Sala, Nani Sala i Gemmà Solà, en representació dels Fogons del Bages, van ensenyar les diferents tècniques per cuinar el tomàquet de la comarca. L'acció formava part de la Festa del Tomàquet del Bages organitzada per promocionar aquest producte.

En un format dinàmic i participatiu els cuiners van mostrar formes de cuinar, servir i conservar el tomàquet. Segons el cuiner Nani Sala, "els nostres tomàquets són únics ja que són fruit de la nostra terra, amb una cultura, història i tradició evidents i més si parlem dels seus usos gastronòmics".



Quètxup casolà

El nombrós públic assistent va aprendre a cuinar tàrtar de tomàquet i síndria, tomàquet rosa farcit de cous-cous, carpaccio de bacallà amb tomàquet, melmelada de tomàquet, tomàquet sec i confitat i quètxup casolà. Unes receptes que es poden consultar a les botigues mengemBages, Grup Elde i Mas de la Sala.

Aquest és el segon acte de la Festa del Tomàquet que ha impulsat mengemBages amb la revista Proper i tomating.cat i l´Ajuntament de Manresa a través de la Diputació de Barcelona i va comptar amb varietats locals dels productors de l´horta bagenca.



Un dissabte ple de propostes



Aquest dissabte, 29 de juliol, la Festa del Tomàquet aportarà el gruix de les seves activitats que es duran a terme a la plaça Puigmercadal i al Mercat on al llarg de tot el matí hi haurà una trobada de productors que mostraran les múltiples varietats autòctones de tomàquet que es conreen a l´horta del Bages.

Tot això mentre els paradistes del mercat Puigmercadal oferiran tastos amb el tomàquet com a protagonista. També hi haurà animació infantil i xerrades per entendre, entre d´altres, la recuperació del sabor genuí del tomàquet.

Al vespre, els restauradors de l´associació l´Antic, han organitzat un pixo pote especial amb el tomàquet com producte estrella de les seves tapes.

Fins al 24 d´agost més d´una vintena de restaurants de la comarca oferiran a les seves cartes plats on el tomàquet del Bages en serà el principal protagonista.



Activitats programades



Dissabte 29 de juliol tindrà lloc el Mercat de Tomàquets amb productors del Bages a la plaça Puigmercadal, de 8 del matí a 1 de la tarda; hi haurà també animació infantil amb l'espectacle "La Botigueta", a càrrec de la cia. De Parranda, a la plaça Puigmercadal, a les 11 del matí.

Els tallers infantils amb el Parc de la Sèquia són una altra proposta a la mateixa plaça Puigmercadal, de 10 del matí a 1 de la tarda. Els que vulguin saber "Per què els tomàquets que comprem no tenen el mateix gust que els d'abans?" poden assistir a la conversa amb Bernat Martí i Marc Casabosch, a la plaça Puigmercadal, a les 12 del migdia.

Les activtitats no s'acaben aquí i serà possible fer una degustació de tapes, a càrrec dels paradistes del mercat de Puigmercadal, de 12 del migdia a 3 de la tarda. Per continuar amb la festa, Pintxo Pote Tomaquer organitzat per L'Antic, amb productors de Manresa, de 8 de la tarda fins a les 11 de la nit.