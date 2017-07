L'Ajuntament tomba les al·legacions de PYMSA i en confirma la clausura parcial

L'empresa Postes y Maderas SA (PYMSA), dedicada a impregnar fusta amb creosota, considerada un possible cancerigen, i sals hidrosolubles, ha de fer efectiu dijous vinent com a màxim el cessament i clausura parcial de la seva activitat pel que fa als processos i a la part productiva, que són els que generen més soroll.

Ahir, l'Ajuntament va comunicar que ha desestimat les al·legacions presentades per l'empresa quant a les mesures proposades en l'expedient sancionador que li ha obert aquest mes i que, per tant, reitera l'ordre de cessament i clausura parcial de l'activitat.

L'Ajuntament remarca que el tancament parcial s'haurà de fer efectiu en el termini màxim d'una setmana natural. Tenint en compte que ahir mateix va notificar la resolució a PYMSA, haurà de ser dijous de la setmana vinent com a màxim. Aquell dia, l'Ajuntament ha anunciat que procedirà a verificar que s'ha donat compliment a l'ordre i que, en cas contrari, iniciarà actuacions per executar-la subsidiàriament. PYMSA només podrà mantenir les activitats administratives i de dipòsit de mercaderies, sense cap manipulació amb mitjans mecànics.



Una demanda de prop de 40 anys



Situada al barri de Valldaura, fa prop de 40 anys que els veïns de PYMSA en demanen el tancament per viure sense la pudor, pols i soroll que genera i, sobretot, sense la por d'inhalar un producte, la creosota, que ha estat definit per la Unió Europea com un possible agent cancerigen i que ja és prohibit per a nombrosos usos.

Fa dues setmanes, l'Ajuntament va obrir un expedient sancionador a PYMSA com a responsable de la comissió de dues infraccions de caràcter molt greu per haver superat els límits de soroll legalment establerts a la llei de protecció contra la contaminació acústica, que preveu sancions econòmiques d'entre 12.001 i 300.000 euros per a cadascuna. Anteriorment, ja l'havia sancionat pel tema del soroll cinc cops més.

L'empresa va presentar al·legacions a l'expedient, però els serveis tècnics municipals han determinat que no preveuen cap mesura correctora a curt termini. L'informe tècnic dictamina que l'empresa es limita a fer declaracions d'intencions i previsions de futur sense concretar solucions per situar les immissions de soroll dins els límits legals establerts.

D'ençà que es va obrir l'expedient, l'Ajuntament informa que s'ha reunit amb els responsables de l'empresa per trobar solucions definitives, però que, de moment, no s'han assolit resultats rellevants. Paral·lelament, també ha convocat els veïns de les comunitats de propietaris dels edificis propers a l'activitat. Regió7 va informar el dia 14 de juliol, l'endemà de la trobada d'una representació dels veïns amb l'Ajuntament, que aquests no es mostraven gaire confiats amb els resultats del nou expedient, després de dècades de queixes sense èxit.