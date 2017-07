Orxata per als donants de sang de Manresa

L´orxateria La Xixo obsequiarà aquest agost als donants de sang que s´acostin a la unitat instal·lada a la Plaça de Crist Rei, cada dimarts laborable en horari de matí i tarda. L´únic dia que no hi haurà donació serà el dia 15 d´agost.

La Xixo regalarà en orxata l´equivalent al líquid que es dóna en cada extracció de sang. És un gest d´agraïment als manresans que puguin donar sang durant l´agost, un moment en què les reserves de sang baixen fins a un 30% pels canvis d´hàbit de la ciutadania.

Fins a finals d´agost, el hospitals catalans necessitaran 35.000 donacions de sang per poder atendre tots els malalts i accidentats. Per això, des del Banc de Sang es fa una crida perquè els donants animin el seu entorn a donar en grup.

Amics de sang, #amicspersempre

Aquest estiu, totes persones que vagin a donar sang a la unitat mòbil de la Plaça Crist Rei i a tots els hospitals amb banc de sang rebran una calcomania dissenyada especialment per la il·lustradora Paula Bonet.

La imatge vol recordar que quan dones sang fas amics per sempre amb la idea que a l´estiu, durant les vacances, és un moment idoni per fer amics. Amics com les persones a qui es transfondrà sang i que, encara que desconeguts, seran amics per sempre.

D´aquesta manera, el Banc de Sang vol engrescar companys de feina, grups d´amics o familiars que vagin conjuntament a donar sang. Els grups que ho vulguin poden entrar al web donarsang.gencat.cat/grups, des d´on poden organitzar-se la seva pròpia campanya de donació i generar cartells per compartir la col·lecta amb el seu entorn.

Com que la sang caduca calen donacions diàries per atendre els pacients i mantenir unes reserves suficients per assegurar que en cas d´emergència hi hagi sang suficient.

Per ser donant de sang cal complir les següents condicions bàsiques:

Ser major d´edat

Pesar 50 quilos o més

En cas de ser dona, no estar embarassada

Per donar sang no cal estar en dejú