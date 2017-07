Primera fase d'obres a l'antiga Fonda de Sant Antoni per garantir el futur de l'edifici

Els operaris treballen des de fa tres setmanes a l´antiga Fonda de Sant Antoni, a la plaça Major. Es tracta de la primera fase d´obres en aquest peculiar edifici, que és el resultat de la suma de quatre cases diferents. L´actuació, amb la direcció tècnica a cura de l´arquitecte Pere Santamaria, servirà per construir una nova escala de servei i per eliminar els elements sobreposats amb els anys. L´objectiu primordial és assegurar el futur de l´immoble pensant en el dia que algú es decideixi a donar-hi un ús.

Ara, les obres a la coneguda com a Casa Fàbregas han permès localitzar un sistema de construcció mai vist fins ara al Barri Antic. Inversions Dupros SL, propietària de l´immoble, ha encarregat l´actuació a l´empresa Obres del Camp SL, que hi treballarà fins a final d´any amb un pressupost que es mou entre els 100.000 i els 150.000 euros (més IVA).

Santamaria explica que les escales es fan per «donar resposta a l´edifici en el cas que fos un equipament públic, com ara un hotel. Per tant, no construïm una escala petita, sinó una d´1,3 m o d´1,4 m». Per fer-la, s´elimina l´existent, de poques dimensions i molt deteriorada. La nova escala garantirà l´accés a l´edifici de la segona planta a l´última, la cinquena. Per arribar-hi, s´habilitarà una entrada independent a l´immoble per la plaça Major, situada a mà esquer-ra de la de l´entrada principal.

L´altra part de l´actuació consisteix a «revalorar els elements arquitectònics existents», com el pati interior del segle XVIII. «Anirem traient elements que al llarg de la història de l´edifici s´han anat sobreposant». En aquest pati, que és molt atractiu i on s´arriba des de l´entrada de l´antiga fonda, hi ha una escala per pujar a l´entresòl i a la primera planta. Ara no és visible, quan s´entra pel carrer, però ho serà. La paret que impedeix veure´l anirà a terra. En aquesta part de l´obra també es repiquen parets per fer lluir la pedra de sota.



Sistema constructiu inèdit



L´inici de la intervenció ja ha donat les primeres sorpreses. Santamaria explica que han trobat una tina que va a parar al sistema de cisternes picades a la pedra al soterrani de la casa, un espai que s´endinsa per sota la plaça Major (l´edifici ocupava una part de la plaça fins que el van fer recular).

Un altre element encara més sorprenent, cita l´arquitecte, és «un sistema constructiu per fer els sostres que, amb tots els anys que fa que em moc pel Barri Antic, i en la tesina que he fet del nucli antic, no havia vist mai. En tinc molts de catalogats, però aquest no». El situa als segles XVII-XVIII. Es tracta de bigues de fusta unides amb branques que fan una mena de ziga-zaga. Després, l´estructura anava reblerta de terra. Creu que és anterior al sistema de biga de fusta amb entarimat de fusta a sota per aguantar la terra. «Seria el forjat més antic». A la Casa Fàbregas s´hi poden trobar diferents tipus de forjat per al sostre. L´inèdit, que s´ha documentat, però que no es conservarà; el construït amb biga de fusta i entarimat de fusta i el fet amb revoltó ceràmic.

Recordem que la construcció també guarda un arc al corredor de l´entresòl que és l´únic que es coneix d´aquest tipus. El catàleg del patrimoni manresà el defineix com «l´element arquitectònic més remarcable de l´edifici».

Acabada aquesta fase, en la qual també es deixarà preparada la caixa per, en el futur, poder-hi instal·lar un ascensor, encara en caldran d´altres en l´àmbit estructural amb la finalitat de poder fer habitable la construcció.