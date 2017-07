Comerciants s'encarreguen de regar els arbres de la plaça Clavé de Manresa

«El que és del comú no és de ningú», diu la dita, però aquesta màxima no impera arreu. Per exemple, al sector de la plaça Clavé de Manresa hi ha comerciants i veïns que reguen arbres de l'espai públic. I la veritat és que fent un cop d'ull als arbres que reben les galledes d'aigua dels comerços i llars particulars i als que només són regats per l'Ajuntament es pot constatar una diferència apreciable.

Els arbres adoptats pels comerciants i veïns estan més verds, més forts i fan més goig.

Una instantània captada per un lector que mostrava un ciutadà regant un arbre de la plaça de Clavé fent servir garrafes d'aigua va aixecar la llebre. El va veure assedegat a causa de les altes temperatures i necessitat d'un cop de mà o es tractava d'una pràctica organitzada i programada? Si era així, quants arbres beneficiava?

Les respostes a aquestes preguntes són que, efectivament, hi ha un grup de comerços del sector que s'han organitzat per regar els arbres, però no es poden encarregar de tots i s'ocupen d'aproximadament la meitat dels setze arbres que tenen a prop.

Setmanalment s'encarreguen d'aportar-los l'aigua que consideren que els cal. Ho fan perquè expliquen que el reg automàtic que es va instal·lar anys enrere només va durar quatre dies amb un correcte funcionament, i, en veure que l'Ajuntament no hi actuava, van decidir posar-hi remei ells mateixos i així evitar que els arbres acabessin morint com ja havia passat anteriorment per la falta d'aigua, sobretot els mesos més calorosos.

Tot i així, alguns dels col·laboradors van continuar tenint cura d'uns arbres que se senten seus encara que l'Ajuntament hi posés remei augmentant el nivell de reg, a causa de la satisfacció que els comporta veure com creixen i es mantenen vius gràcies a la seva ajuda.

Comerciants de l'Associació dels Carrers Urgell i Jaume I i de la Plaça Clavé tenen cura de desmentir la dita amb una iniciativa que va en direcció totalment oposada a l'acció de massa trinxeraires que malmeten l'espai públic.