L'Ajuntament de Manresa passa de pagar el 95% de les factures fora de termini al 2%

De la vintena d'anàlisis dels informes trimestrals de tresoreria mai s'havia donat una xifra tan minsa de factures pagades fora de termini. L'Ajuntament de Manresa ha passat de complir les seves obligacions amb els proveïdors tard en el 95% dels casos a només el 2%.

Des que la morositat de les administracions públiques –no només de l'Ajuntament de Manresa sinó en general– va esdevenir un autèntic problema per als proveïdors, que arribaven a cobrar un any després del que tocava, i aquest diari va començar a fer-ne seguiment de la situació, fins ara, la hisenda municipal ha fet un tomb.

Trimestre rere trimestre apareixien percentatges enormes de factures pagades fora del termini legalment establert.

Percentatges que superaven el 90% dels pagaments a proveïdors d'una forma sostinguda en el temps, des del juliol del 2012 fins al març del 2015. Mentre que les grans empreses tenen més capacitat per operar amb pagaments endarrerits perquè disposen de prou marge econòmic per fer-ho, per als petits proveïdors la història és ben diferent.



Arques municipals al límit



Durant gairebé tres anys, les arques municipals han estat al límit, i això ho han notat la majoria dels que presentaven una factura a l'Ajuntament de Manresa.

La situació va començar a canviar en el període que va del juliol al setembre del 2015, quan les factures pagades fora del termini legal eren encara el 77%, però es va obrir una seqüència en la qual, amb alguns alts i baixos, el percentatge descendia de forma notable. Una situació que ha culminat amb el 2% que recull l'informe de tresoreria del trimestre que va de l'abril al juny d'enguany. I no es tracta només del nombre de factures, sinó també l'import econòmic que sumen.

En el darrer trimestre analitzat, l'Ajuntament va pagar 5,2 milions d'euros per béns corrents i serveis, inversions i operacions comercials, dels quals poc més de cent mil euros van ser abonats fora de termini. Pel que fa a les factures o documents justificatius pendents de pagament fora del període legal de pagament al final del trimestre, la xifra era de 12 operacions amb un import total que no arribava als vint mil euros.

Pel que fa al període mitjà de pagament en dies, el darrer trimestre analitzat va ser de 50 dies.

Cal recordar que la situació més crítica per als proveïdors es va donar l'any 2011, quan l'espera arribava a superar l'any, concretament 390 dies.