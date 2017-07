El tomàquet local viu un bon moment i fins i tot es distribueix via Internet

El tomàquet del Bages viu un bon moment. N´hi ha una gran varietat, fet que fins i tot crea problemes per classificar-los. El productor local també viu i aprofita aquest bon moment.

Productors de la zona expliquen a Regió7 què fa que el seu producte sigui diferent del venut per les grans superfícies comercials i tingui un valor afegit, amb motiu de la celebració, aquests dies, de la Festa del Tomàquet del Bages.

El pagès local Enric Casasayas ha explicat a aquest diari que «no ens afecten les multinacionals que venen productes de l´horta, ja que nosaltres tenim la nostra clientela fixa, un públic més específic».

«Fa molts anys que els pagesos fem això; la idea és fidelitzar la gent, que et sentin proper, que et coneguin, i fer un producte de proximitat i de qualitat. El tomàquet local té èxit perquè té valor i perquè els pagesos hem apostat per ell», ha comentat en referència al moment actual de l´horta local.

«Nosaltres treballem molt bé, no ens hem pas de reinventar; al final, la idea és que et paguin el producte que fas i et serveixi per guanyar-te la vida», detalla Casasayas sobre el model de negoci, que es basa en gran mesura en la venda a particulars i en els mercats.

Per altra banda, Bernat Casanovas, que aquest any s´ha iniciat en la venda en línia de tomàquets, remarca que, tot i les dificultats de vendre aliments per Internet, «en aquesta època de l´any tenim més demanda que oferta, vendre per Internet t´ofereix un gran ventall de possibilitats, però també s´han d´anar buscant formes per millorar el que fem. Al final volem portar l´aliment de l´hort a la taula del client en dotze hores».

Per a Casanovas, poder donar visibilitat al producte local és una tasca conjunta. «És important que la gent el tasti perquè en conegui la qualitat, i això també depèn de la restauració, a part de nosaltres».



El cultiu



El cultiu de tomàquet és un procés llarg que passa per diverses fases i que, ara, no arriba a remunerar-se amb més de 30 cèntims per kg venut, pel que fa a pagesos locals.

El temps de plantar es fa des de principi de març fins al juny, i s´acaben de collir tots els tomàquets de la darrera plantació feta a final d´any. Cada plantació que es fa, però, té els seus matisos. Al Bages podem trobar tres grans famílies de tomàquet: per una banda, els buits, com per exemple el Montserrat o el Pare Benet; els plens, amb l´Esquenaverd o el Tres cantos, i per últim, els tomàquets de penjar, com el Mamella de monja.

Xènia Torras, responsable del banc de llavors de varietats locals Esporus, un dels projectes d´una associació de productes agroecològics, remarca que «les varietats locals destaquen per la seva adaptació a les zones on es cultiven».



La festa del tomàquet



Des de dilluns i fins al 24 d´agost, la 1a Festa del Tomàquet del Bages celebra en diversos punts de la comarca tot un conjunt d´actes i celebracions amb la intenció de donar a conèixer el producte local i fomentar-ne el consum, i és impulsada per l´Ajuntament de Manresa, en col·laboració amb entitats relacionades amb el món de l´horta.

Demà se celebrarà durant tot el dia, majoritàriament a la plaça Puigmercadal, un conjunt d´actes, entre els quals destaquen un mercat de tomàquets amb productors locals, que es preveu com a plat fort de la jornada; així com tallers infantils; una xerrada sobre el moment actual de l´aliment i una degustació de tapes. El dia clourà amb el Pintxo Pote Tomaquer, que es farà per bars del Barri Antic.