Units per Avançar es presenta a Manresa per refer el centre

Assistents a la presentació d´Units per Avançar, ahir, a Manresa g. c.

Units per Avançar, el nou partit constituït el mes passat, i que té en el professor d'Esade Carlos Losada el seu portaveu, es va presentar, ahir, a Manresa, davant d'una quinzena de persones. Losada va parlar d'un objectiu clar: «fer de pont» i «reconstruir el centre catalanista» fugint de l'unionisme i de l'independentisme.

Tot i que el partit evita l'etiqueta de ser la nova Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Losada va admetre que tindrien un problema si no fossin capaços d'atraure els militants d'aquest partit. Una de les responsables de l'acte d'ahir, Maria Prat Molins, va formar part d'Unió de Joves del Bages i també hi va ser present Miquel Davins, que va ser president comarcal d'UCD i actualment és regidor no adscrit a l'Ajuntament, i l'exconseller i últim secretari general d'UDC abans de la seva dissolució, Ramon Espadaler. Entre el públic també hi havia Esteve Olivella, delegat de la delegació al Bages, al Berguedà i a la Cerdanya de la Federació Catalana de Futbol.

Losada va animar els presents a no amagar-se, i va assegurar-los que hi ha més de 2 milions i mig de persones que «pensen com penseu vosaltres». De moment, de trobades amb militants potencials ja n'han fet una desena, amb la finalitat d'agafar cos pensant en el que vindrà després de l'1 d'octubre, va dir. Va afirmar que tenen a les mans «una potencialitat brutal», però que tot dependrà de la seva «capacitat d'activar» la gent, de convèncer-la que potser «han de considerar un altre missatge, llegir un altre diari i escoltar una altra ràdio». Va parlar de la declaració fundacional del partit i d'alguns elements clau, des del catalanisme i la lluita per la millora de l'autogovern i del finançament, fins a l'humanisme, la llibertat, la seguretat i el sentiment de pertinença i la religió, sense caure en el cofoisme ni el fonamentalisme.