La Politècnica quasi dobla els alumnes nous del curs vinent respecte al passat

Després de sis anys perdent estudiants nous, el curs vinent l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM-UPC) no només en guanyarà sinó que gairebé els doblarà respecte al curs passat. Mentre que el curs 2016-2017 hi van entrar 120 alumnes nous, el 2017-2018 ho faran 220, segons dades facilitades, ahir, per la directora de la UPC de Manresa, Rosa Argelaguet, que es va mostrar especialment satisfeta d'aquest salt endavant.

Una de les causes de les dades optimistes de la universitat manresana la té el nou grau en Engi-nyeria d'Automoció. Es van oferir 59 places, i en les preinscripcions en primera opció, tal com va informar aquest diari (vegeu l'edició del dia 13 de juliol), van rebre 143 sol·licituds. Finalment, hi entraran 60 alumnes, perquè ahir mateix la Generalitat va demanar a la Politècnica ampliar una mica la xifra prevista més al principi, que no eren els 59 esmentats sinó 52. La xifra d'alumnes no és l'única bona notícia. Argelaguet va recordar que la nota de tall per a aquest grau, un 9, és la més alta que s'ha demanat mai a la universitat manresana en els seus 45 anys d'història.

El d'Automoció no és l'únic grau que ha estat un èxit quant a les matriculacions a la UPC de Manresa. El grau en Sistemes TIC començarà el curs amb 50 alumnes per primera vegada, deu més dels habituals, també a petició de la Generalitat. En aquest cas, la nota de tall ha pujat a 5,3.

Mines s'assegura continuar

I hi ha el grau de Mines. En aquest cas, s'hi han apuntat 15 estudiants, que és una garantia per a la continuïtat d'aquesta carrera tan important per a la història i la identitat de la Politècnica. Tot i que pugui semblar poc, cal tenir en compte que els últims anys, tal com va remarcar ahir Argelaguet, s'hi apuntaven 5 o 6 alumnes, fet que feia perillar la seva continuïtat. Explicava l'increment per la insistència de la universitat per fer arribar el missatge que les empreses demanen enginyers de Mines.

Tot i que en la resta de graus les dades ja han estat més modestes, els increments esmentats han comportat un canvi important. No són els nous matriculats a primer de cursos com el 2010-2011 i 2011-2012: 277 i 269, respectivament, però tampoc no són els dels últims anys, amb 183 el curs 2014-2015, 164 el 2015-2016 i els 120 del darrer curs universitari.

Argelaguet comentava ahir que, davant d'aquestes notícies, «marxem de vacances molt contents». Recordava que en la Politècnica tots els estudiants que en surten treballen, el 100%, i alhora feia esment de les felicitacions que reben dels empresaris on van els alumnes. «Les empreses ens feliciten per l'actitud i la formació dels estudiants». I ja hi ha noves empreses que esperen rebre alumnes de la Politècnica. Com a anècdota, feia notar que en una visita que va fer a Nissan li van demanar quan podrien tenir estudiants de Manresa. S'hauran d'esperar els quatre anys del grau, però, sens dubte, aquest interès només diu coses bones de l'oferta universitària de la UPC.