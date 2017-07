Salut redueix la llista d'espera per ser operat a Catalunya, però a Manresa creix

El departament de Salut de la Generalitat, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), va fer públic ahir un comunicat de premsa en el qual afirmava que havia reduït el nombre de pacients en llista d'espera per a intervencions quirúrgiques a Catalunya durant el primer semestre del 2017, però malauradament Manresa no s'ha pogut beneficiar d'aquesta millora i les dades mostren que creix.

Després de sumar una per una totes les especialitats –Salut no ofereix dades globals per centres– el resultat és que la Fundació Al-thaia tenia el mes de juny 3.973 pacients en llista d'espera, el desembre del 2016 eren 3.926 i el juny del 2016, 3.778, en tots dos casos xifres inferiors a l'actual.

Aquesta situació d'increment de la llista d'espera contrasta amb la situació general a Catalunya, ja que, segons el departament de Salut, «en les intervencions quirúrgiques la disminució dels pacients en llista d'espera és del 0,4%, amb 606 pacients menys que al desembre del 2016».

Segons el departament de Salut de la Generalitat, des del mes d'abril, amb l'aprovació dels pressupostos, ja s'està aplicant el Pla de xoc per a la millora de les llistes d'espera, «i de les dades es comença a desprendre el seu impacte tant en l'augment de l'activitat quirúrgica com en la reducció del nombre de persones que esperen per ser operades, així com també en la tendència a la baixa del temps d'espera per a proves diagnòstiques i per a primeres visites».

El director del CatSalut, David Elvira, ha assegurat que una de les dades més rellevants és l'augment de l'activitat quirúrgica en tots els procediments, tant els garantits com els de referència. Durant els primers sis mesos del 2017 s'han fet un total de 197.495 intervencions, és a dir, 12.523 més que el juny del 2016, fet que suposa un increment del 6,8%. En concret, per procediments garantits s'han efectuat 3.063 intervencions addicionals, el 5,9% més, i per procediments de referència s'han fet 9.460 intervencions addicionals, el 7,1% més respecte del mateix període de l'any anterior.