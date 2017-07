El cinquè conveni de la Seu està redactat i amb projecte, però pendent de signar-se

Les institucions que aporten diners per a la rehabilitació de la basílica de la Seu de Manresa tenen el cinquè conveni damunt la taula. Ja hi ha decidida la quantitat (720.000 euros) i la durada de l'acord (tres anys), i també hi ha fet el projecte de les obres per a la primera fase, la d'aquest 2017. Només cal que el signin, la qual cosa es preveu que facin després de l'estiu, de manera que la intervenció, una vegada tancada la contractació de l'empresa responsable, pugui començar i no s'eternitzi tot més del necessari, com ha passat en ocasions anteriors.



Un dels aspectes que generen més incertesa quan s'acaba un conveni de la Seu és si hi haurà prou predisposició per part d'algunes de les institucions que el subscriuen (Generalitat, Diputació, Ajuntament i bisbat de Vic, propietari de la basílica) per tirar endavant el proper. I, si n'hi ha alguna que no acaba de fer el pas endavant, aconseguir que les altres facin pressió perquè no s'encanti. En els dos darrers, l'Ajuntament ha tingut un paper escencial per aconseguir-ho.



Per trobar un exemple dels problemes per reeditar aquests convenis no cal anar gaire lluny. El corresponent als anys 2014, 2015 i 2016 no només va implicar rebaixar les aportacions i les anualitats respecte a l'anterior, sinó que, a més a més, fins que no es va signar, va implicar tenir un any i mig el temple sense obres. Malgrat que l'acord es va anunciar l'abril del 2014, no van començar fins al setembre.



Tot i estar pactat com un conveni per a tres anys, les institucions van decidir que cada any signarien una addenda que deixava oberta la porta a fer aportacions més elevades que la fixada de 240.000 euros l'any, la qual cosa no ha passat.

L'addenda d'un any a l'altre



Els dos darrers anys, 2015 i 2016, la signatura d'aquesta addenda també ha estat un motiu de preocupació, perquè no s'ha fet amb la rapidesa desitjada per poder encavalcar les obres d'una fase amb les altres. De fet, en la corresponent a l'any passat, les obres, tot i que havien d'estar acabades el 30 de novembre, a data del 20 de juliol no estaven ni contractades, feina que correspon al bisbat. Finalment, es van poder acabar a final d'any. No van ser les darreres fetes al temple el 2016. Gràcies a un acapte organitzat pels Amics de la Seu, entitat que ja fa 45 anys que en té cura i que treballa per a la seva restauració, el maig passat van acabar unes obres, també a la façana sud, on s'han concentrat les darreres, que van servir per restaurar sencer fins al primer terrat, el mur situat a l'esquerra del portal de Sant Antoni. L'actuació va costar 44.770,86 euros. Inicialment, eren uns diners que els Amics de la Seu van començar a recollir el 2011 per restaurar el vitrall i la finestra de la capella de la Puríssima, que estaven molt malmesos, però, aquesta restauració es va acabar fent dins del conveni 2014-2015-2016 (en concret, el 2014), de manera que els diners recollits es van poder destinar a una altra part del temple. El març passat es va fer un acte simbòlic de posada d'una primera pedra de l'obra per part de tres dels Amics de la Seu.



Intent de més diners i anys



Tot indica que el nou conveni per als anys 2017, 2018 i 2019 podria trigar menys que l'anterior i que les institucions signants estarien a punt de rubricar-lo. Regió7 ha sabut que, inicialment, l'Ajuntament va intentar que durés més anys i que les aportacions fossin més abundoses, però que, al final, s'ha acordat repetir el model del darrer, de tres anys (coincidint amb el que que queda de mandat a l'equip de govern a l'Ajuntament de Manresa) i 720.000 euros en total.



Les obres segueixen el pla director de l'arquitecte Francesc Xavier Asarta, que el va presentar l'octubre del 2001. Aquell any es va signar el primer conveni (vegeu la pàgina 3).