Demà comença a funcionar la rotonda del Remei de Manresa, amb canvis de sentit en vials de l'entorn

Treballs a la plaça del Remei, aquest matí, per fer la nova rotonda G. C.

Nous canvis de mobilitat vinculats a la nova ordenació del trànsit fruit de la urbanització de la Bonavista. Demà, dimarts 1 d'agost, començarà a funcionar la rotonda situada entre la via de Sant Ignasi, Bertrand i Serra i Remei de Dalt, i s'invertirà el sentit de la circulació al carrer de Joan XXIII, i al carrer de Bilbao (entre la plaça de Sant Jordi i el carrer de la Caritat).

Igualment, s'establirà el doble sentit de circulació a l'avinguda Bertrand i Serra, entre el carrer del Bisbe Comas i la nova rotonda, mentre que el carrer de Mn. Jacint Verdaguer, entre la plaça de Sant Jordi i el carrer de l'Hospital, serà de sentit únic, direcció Verge de l'Alba-Hospital.

Tot plegat comportarà canvis en les àrees de recollida de residus i també una modificació de la línia 4 de transport públic.



Canvis de mobilitat en detall

1. S´invertirà el sentit de circulació de:

Carrer Joan XXIII: Els vehicles accediran al carrer Joan XXII des de la nova rotonda construïda a la cruïlla amb els carrers Via Sant Ignasi – Bertrand i Serra – Remei de Dalt – Joan XXIII i circularan en direcció a pl. Sant Jordi. S´habilitarà estacionament en ambdós costats en aquest vial.

Carrer Bilbao, tram entre pl. Sant Jordi i carrer Caritat: Els vehicles accediran al carrer Bilbao i Joan Jorba des de la Pl. Sant Jordi provinents dels carrers Joan XXIII i Mn. Jacint Verdaguer.

Plaça del Remei: Els vehicles accediran a la plaça del Remei des de la nova rotonda construïda a la cruïlla amb els carrers Via Sant Ignasi – Bertrand i Serra – Remei de Dalt – Joan XXIII i circularan en direcció al carrer Bisbe Comas.

2. Doble sentit de circulació:

Av. Bertrand i Serra (tram Plaça del Remei): S´establirà el doble sentit de circulació a l´Av. Bertrand i Serra entre els carrers Bisbe Comas i la nova rotonda construïda a la cruïlla amb els carrers Via Sant Ignasi – Bertrand i Serra – Remei de Dalt – Joan XXIII.

3. Sentit únic:

Carrer Mn. Jacint Verdaguer, tram entre pl. Sant Jordi i carrer Hospital: Els vehicles accediran a aquest tram de carrer des de pl. Sant Jordi provinents dels carrers Bisbe Comas – Mn. Jacint Verdaguer o bé des de carrer Joan XXIII i continuaran per Pl. Cots – Verge de l´Alba o bé carrer Hospital. Es senyalitzarà estacionament en bateria en el tram entre pl. Sant Jordi i carrer Reparadores.

4. Canvis en les àrees de recollida de residus:

Carrer Joan XXIII: Les àrees de recollida de residus (rebuig, orgànica i envasos) del carrer Joan XXIII núm. 8 es trasllada a l´altre costat de carrer, afegint a l´àrea actual els contenidors de paper i vidre.

Carrer Bilbao: Les àrees de recollida de residus (rebuig, orgànica i envasos) del carrer Bilbao números 14, 17 i 22 s´eliminaran i es crearan dues àrees de recollida de rebuig, orgànica, envasos paper i vidre a carrer Bilbao núm. 13B i al carrer Caritat núm. 17.

Carrer Caritat: Els contenidors de paper i vidre situats al carrer Caritat 7–9 s´agruparan a l´actual àrea de rebuig, orgànica i envasos situada al carrer Caritat núm. 3–5.

Plaça del Remei: L´àrea de recollida de residus (rebuig, orgànica i envasos) de la plaça del Remei núm. 4–5 es trasllada a l´altre costat de carrer, just davant de la ubicació actual.

5. Modificació del transport públic:

La Línia 4 Font – Valldaura modificarà el seu recorregut al carrer Bisbe Comas per accedir a l´Av. Bertrand i Serra (doble sentit de circulació) en direcció a Via Sant Ignasi, on recuperarà l´itinerari habitual. La parada "CAP Barri Antic? es traslladarà del carrer Joan XXIII núm. 18 a la Via Sant Ignasi núm. 103.