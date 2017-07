Renfe registra a l'agost el 30% menys d'usuaris a Manresa respecte als mesos laborables

Renfe es veu obligada a modificar el servei en algunes de les estacions catalanes els mesos d'estiu en funció de la variació del nombre d'usuaris, fruit del canvi de rutines i de l'arribada de turistes. A Manresa, la situació és inversa a la que viuen les ciutats costaneres i turístiques, i la xifra de passatgers baixa notablement amb l'arribada del bon temps. Durant l'agost, als vagons dels combois que surten i arriben a la capital de Bages hi ha el 30% menys d'usuaris respecte als mesos laborables.

Tot i la baixada quant a nombre de passatgers, l'empresa ferroviària ofereix el mateix servei durant l'agost a l'estació de Manresa i les freqüències són les de la resta de l'any. A les línies del Maresme i la Costa Brava, per contra, Renfe hi reforça les freqüències dels trens per absorbir l'increment de passatgers durant la temporada estival. Tot al contrari de les línies que connecten el litoral sud, on el servei és el mateix que durant l'any malgrat les queixes dels usuaris que denuncien que els trens circulen atapeïts per la gran quantitat de turistes que s'hi desplacen.

Els combois que arriben i surten de l'estació de Manresa transporten uns 85.000 passatgers durant els mesos laborables i, el mes d'agost, la xifra baixa fins als 60.000. Però no és només a l'agost. La disminució de l'afluència d'usuaris ja es nota al juny i al juliol, amb 70.000 viatgers. El comú denominador de la gran majoria d'usuaris manresans és la utilització del tren per motius de feina o d'estudi a Barceloa o poblacions de la zona metropolitana i, per tant, no nota gens a l'estiu l'arribada de turistes, que visiten principalment el litoral català.

En poblacions del Maresme, per exemple, la situació és inversa, i en alguns municipis fàcilment dupliquen el nombre d'usuaris. És el cas de Blanes, que passa dels 40.000 viatgers durant l'hivern als 80.000 el juliol i l'agost. En poblacions petites, com Santa Susanna -també al Maresme-, es passa dels 6.000 als 60.000.

A la línia de Manresa, l'R4, sí que hi ha modificacions a l'agost en estacions d'altres comarques, però a la capital del Bages la quantitat de trens que arriben i surten és la mateixa. Segons Renfe, es modifica puntualment algun horari, però el servei es manté. També hi ha una reordenació a l'R3 i l'R2 nord, però les modificacions s'apliquen a trajectes intermedis, com el de Barcelona i la Garriga o els de Castelldefels a Granollers. Als extrems de les línies, les freqüències es mantenen. Això sí, quan el tren passa per poblacions turístiques, els vagons s'omplen.