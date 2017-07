L'Ajuntament atorga una subvenció de 58.460 euros al barri de les Escodines

Continuar fomentant i impulsant activitats socials i culturals al barri per millorar la qualitat de vida dels veïns. Amb aquest objectiu, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i la presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió, van signar, ahir, el conveni de col·laboració per a l'any 2017 entre el consistori i l'entitat veïnal, segons el qual la darrera rebrà una ajuda en concepte de subvenció per un import de 58.460. A l'acte de signatura també hi van assistir el secretari municipal i Agustí Perramon, membre de l'associació de veïns.

La subvenció ha de servir per portar a terme el Pla de Desenvolupament Comunitari de les Escodines, que fa anys que treballa en diferents eixos: Dinamització comunitària, Pol de Cultura, Biblioteca Veïnal Jaume Perramon, Programa de dinamització del col·lectiu de la Gent Gran, Tradició i Difusió. Dins de Tradició hi ha atraure gent de la ciutat al barri perquè el coneguin, mantenir la tradició de les Enramades i motivar la participació dels veïns i veïnes en les festes del barri.