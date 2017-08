L'Estiu Jove tanca l'edició amb un alt índex de participació

En aquesta edició la programació d´Estiu Jove ha oferts 17 activitats en les quals els joves han estat els protagonistes. Manrusionica va donar el tret de sortida el dia 10 de Juny i ha acabat el dia 29 de Juliol amb la festa de cultura urbana Stalow Fest celebrada al complex del Congost.

El ventall d´activitats ha estat divers i ampli però les esportives i artístiques han tingut un protagonisme especial. El vòlei platja a la plaça Major, és ja una activitat consolidada i amb molta participació, concretament 240 jugadors han gaudit aquest any de la pista de sorra urbana.

Pel que fa al torneig junior de voleï platja, que ha estat una de les novetats aquest estiu amb l´objectiu de donar un espai als menors d´edat, ha comptat amb 30 jugadors/es.

Així mateix, les piscines municipals s´han sumat a la programació juvenil amb "les piscines nocturnes" on 170 joves van poder fruir d´un bany nocturn, amb llums i música chill-out.

Per tercer any consecutiu s´ha celebrat el Festival de Cultura Urbana Stalow Fest a les instal·lacions del Complex Esportiu del Congost, on s´han dut a terme competicions d´skate, hip hop i mostra de graffitis, unes 500 persones han participat en les diverses activitats.

El taller de graffitis i el d´autodefensa per a noies, la setmana d´aventura i el campus de vòlei platja, han estat alguns dels tallers que s´han desenvolupat dins d´aquesta programació juvenil i entre tots han ofert gaudi i diversió a una cinquantena de participants de diferents edats.

Tota aquesta programació ha estat coordinada per l´Ajuntament e Manresa, però s´ha comptat amb l´organització i la col·laboració de diverses entitats juvenils de la ciutat: Stalow Fest, Manrusionica, vòlei6 Manresa, El Cae, Social Lovers, Casa de la música Manresa, Associació vint Catorze i les piscines municipals.