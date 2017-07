Matí de caos i senyals confuses al centre de Manresa

Els operaris treballaven, ahir, a l´entorn de la plaça del Remei, on avui començarà a funcionar una rotonda g. c.

Després de diversos estius en què no hi ha hagut cap obra que hagi generat un enrenou important, aquest estiu, coincideixen als carrers de Manresa l'actuació per fer la nova plaça de la Bonavista i els canvis de circulació que generarà, i les obres del pla de xoc. Ahir, a aquestes dues actuacions que, fins ara, no han causat cap problema important, s'hi va sumar el dia fort de les Festes de Sant Ignasi al Centre Històric i, amb elles, una senyalització críptica que va deixar els conductors ben distrets.

Lligada a l'operació Bonavista, avui començarà a funcionar la rotonda de la plaça del Remei, entre la via de Sant Ignasi, el carrer de Bertrand i Serra i el del Remei de Dalt, de manera que, ahir, els operaris hi treballaven a marxes forçades per deixar-ho a punt. A resultes d'això, es va tallar el carrer del Remei de Dalt i el de Joan XIII. Com que, el mateix dia, s'estaven fent treballs de fresat i pavimentació al carrer de Verge de l'Alba, aquest vial també va quedar tallat. El que va acabar de rematar l'embolic van ser les poc entenedores indicacions a l'entorn del nucli del Centre Històric per les Festes de Sant Ignasi.



Desorientats



La intenció, segons un cartell gens aclaridor que hi havia enganxat en un senyal de la plaça d'Europa amb una fletxa en direcció al carrer del Carme, és que només podien anar cap aquest vial (que es va canviar de sentit), el del Cap del Rec (que també es va canviar de sentit) i la plaça Major, els vehicles de l'Ajuntament i els autoritzats. Amb el carrer de Sobrerroca tancat, el Joc de Pilota també es va canviar de sentit. Són modificacions, però, que el vehicles es trobaven a sobre sense temps per reaccionar. Entre aquests i els esmentats, es va generar una mena de ratonera que els conductors van salvar com van poder.