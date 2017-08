Althaia dispara la seva activitat en un any i creix en nombre d'altes, consultes, urgències i operacions

El creixement de l'activitat de la Fundació Althaia de Manresa sembla imparable. La memòria del 2016 que ha fet pública mostra una activitat rècord en el nombre d'altes, les consultes externes, les urgències i les sessions d'hospital de dia.

Les altes van arribar a un total de 26.965 durant el 2016, una xifra mai vista des que l'any 2004 la fundació va començar a oferir dades unificades després de la fusió hospitalària. Les 26.965 altes representen gairebé un miler més que l'any anterior. D'aquesta quantitat mig miler pertanyen a Sant Joan de Déu i les quatre-centes restants a la Clínica Sant Josep.

Les consultes externes van arribar a la xifra de 401.809, 8.000 més que l'any anterior, i doblen les que hi va haver, per exemple, el 2006. Pugen tant a Sant Joan de Déu com a la clínica i baixen al Centre Hospitalari.

La progressió més forta dels ítems analitzats és la de les consultes externes. A l'inici del naixement d'Althaia, entre Sant Joan de Déu, el Centre Hospitalari i la Clínica en sumaven 179.448, 222.361 menys que ara. L'any 2004, Sant Joan de Déu en va atendre 85.059; el Centre Hospitalari, 94.364, i la Clínica Sant Josep, 25. L'any passat, Sant Joan de Déu en va realitzar 297.359, el Centre Hospitalari, 21.427, i la Clínica, 83.023. La mateixa tendència mostra l'hospital de dia, amb 27.466 sessions, 1.200 més que l'any anterior.

Les urgències tornen a assolir una xifra rècord i arriben a 146.629 atencions, gairebé quatre mil més que l'any anterior. A Sant Joan de Déu creixen però l'increment fort és a la clínica.

Pel que fa a les intervencions quirúrgiques, se'n van fer 23.463 durant l'any passat, gairebé 300 més que l'any 2015, però aquesta no és una xifra rècord a diferència de les anteriors. Encara que per molt poc: el 2014 es van fer 21 operacions més.