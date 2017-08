Més complicacions de trànsit a Manresa a partir de dijous

Dies complicats per a la mobilitat al centre de Manresa. A banda de les afectacions al trànsit de les obres de la plaça de la Bonavista n'hi haurà altres que repercutiran sobre l'eix format per les Bases de Manresa, la carretera de Santpedor i el passeig de Pere III a causa d'actuacions de millora del ferm, voreres i serveis.



Segons ha comunicat l'Ajuntament, els treballs de pavimentació a diversos punts en el tram entre l´avinguda Universitària i el carrer Guifré el pilós obligarà dijous 3 d'agost a tallar el trànsit de vehicles entre l´avinguda Universitària i el carrer Abat Oliba en ambdós sentits de circulació i entre la plaça de la Creu i el carrer Abat Oliba en direcció a la plaça Bages (es mantindrà el trànsit de vehicles en direcció a la plaça de la Creu).



Per la seva banda, el servei de Bus Manresa es veurà afectat en la Línia 2 i la Línia 8 (direcció Hospital) que es desviarà pel carrer Font del Gat, carrer Abat i Oliba i avinguda de les Bases de Manresa on recuperarà l´itinerari habitual.



La Línia 8 (direcció Renfe) es desviarà pel carrer Bisbe Torras i Bages, carrer Abat Oliba, carrer Font del Gat i avinguda Bases de Manresa, on recuperarà l´itinerari habitual. S´anul·laran les parades: La Creu i Lacetània.





Aigües de Manresa realitzarà dijous i divendres treballs de reparació urgent de la canalització en calçada de la xarxa de subministrament d´aigua potable entre la plaça de la Bonavista i la carretera de Santpedor.



Amb motiu d´aquests treballs es tallarà l´accés de la plaça Bonavista a la carretera de Santpedor en direcció a la plaça Mallorca.



Els darrers dies també s´han dut a terme treballs de millora en la xarxa de distribució que van obligar a fer talls puntuals de subministrament d´aigua en trams de la carretera de Santpedor.

Calçades del Passeig

També dijous 3 d'agost començaran els treballs d´arranjament de calçades al passeig Pere III, incloses en el pla de xoc de les actuacions de millora de l´Espai Públic 2017.

Per aquest motiu es tallarà el trànsit de vehicles en el tram entre plaça Espanya i carrer Guimerà (al costat del carrer Canyelles). L´accés al carrer Guimerà es realitzarà per carretra de Vic, carrer Era Firmat, carrrer Bonsuccés i carrer Puigterrà de Baix.

El divendres 4 d´agost, continuaran els treballs de pavimentació al passeig Pere III (fins al migdia). Per al qual cosa es tornarà a tallar el trànsit de vehicles el tram entre la plaça Espanya i el carrer Guimerà (costat carrer Canyelles). L´accés al carrer Guimerà es realitzarà per la carretera de Vic, carrer Era Firmat, carrer Bonsuccés i carrer Puigterrà de Baix.