«El Barri Antic de Manresa necessitava un nou mapa»

Ferran Pecanins, l'autor del nou mapa il·lustrat del Centre Històric de Manresa, ha explicat a Regió7 el procés de creació d'un estil de mapa del qual «hi ha pocs referents, i a part els que hi ha solen ser de zones més reduïdes que pertanyen a ciutats més grans», fent referència a la nova eina d'orientació del Barri Antic. Afirma que el Barri Antic de la ciutat «està una mica oblidat pels manresans», i puntualitza que «feia falta una iniciativa com aquesta, i a mi em va encantar poder fer el mapa i crec que és una bona forma de revitalitzar-lo».

«Ara és evident que ja no és el centre de Manresa, però continua sent molt important, i el Barri Antic necessitava un mapa d'aquestes característiques», explica Pecanins, que treballa com a administratiu interí de la Generalitat, però remarca que el dibuix és la seva vocació, encara que no s'hi dedica plenament i aquest és el primer mapa il·lustrat que fa.

«L'Ajuntament em va facilitar tres mapes, i jo els vaig utilitzar per calcar els carrers i per dibuixar els edificis», explica l'autor sobre com va perfilar la zona que es veu reflectida en el mapa, i per al qual també va necessitar l'ajuda del Google Maps al principi del procés d'elaboració.

Manresà de naixement, ha tardat al voltant de dos mesos a elaborar el document, i destaca que ho ha fet perquè «el Barri Antic és el meu barri, hi he viscut tota la vida, me'l conec, el d'un altre municipi potser seria incapaç de fer-lo, però Manresa me la conec».

Aprofundint més en el procés d'elaboració, destaca que «des de l'Ajuntament se m'ha donat molta llibertat a l'hora de treballar».

El mapa

En el mapa il·lustrat del Centre Històric es donen a conèixer 28 punts d'interès patrimonial i 39 establiments on es pot menjar, beure i dormir en aquest entorn de la ciutat.

S'ha finançat principalment amb les aportacions dels comerços del sector i se n'han editat 10.000 exemplars, que ja estan distribuïts per bars, restaurants i hotels del Barri Antic, així com també a l'Oficina de Turisme, fires i altres punts de la ciutat.

Sobre el mapa, Adam Majó, comissionat del Centre Històric, va afirmar el dia de la seva presentació que «la idea del mapa és ajudar la gent a moure's pel Centre Històric amb comoditat. Ni els mateixos manresans som conscients sovint que el barri és complicat. El mapa ens sembla que serà útil per a manresans i també per a visitants». L'edició d'aquest mapa entra dins un conjunt d'activitats dinamitzadores, impulsades per l'Ajuntament, que tenen per objectiu contribuir a la revitalització d'aquesta zona emblemàtica de la ciutat, així com reivindicar la seva potent riquesa patrimonial i cultural.