La fase decisiva dels canvis de circulació per la Bonavista embussa l'itinerari alternatiu

El carrer de la Caritat, que va a sortir a la carretera de Vic des del carrer de Bilbao, ha estat el principal perjudicat pels importants canvis introduïts, ahir, en vials situats a l'entorn de la Bonavista fruit de les obres a la plaça, en execució. Les modificacions no van entrar en funcionament fins a les 7 de la tarda i, malgrat que han estat anunciades, van agafar molts conductors desinformats.

La pluja, segons responsables municipals consultats per aquest diari, va ser la principal culpable que l'entrada en funcionament dels canvis anés més tard del previst. Es previen per al migdia; després, per a les 3, per a les 5 i, finalment, no es van activar fins a les 7. Amb l'asfalt moll, la pintura de la senyalització horitzontal no s'adheria al terra i, per tant, els operaris van haver de parar una bona estona perquè s'assequés l'asfalt.

Un dels carrers que ha notat més, de manera negativa, aquests canvis és el de la Caritat. Aquest vial va a parar a la carretera Vic, regulat per un semàfor que no dura gaire en verd per donar preferència al trànsit de la carretera de Vic, que és molt més intens. Ahir, es va notar de seguida que aquest temps en verd era insuficient per empassar-se tots els vehicles que confluïen al carrer de la Caritat: els que ja circulaven per aquest vial provinents del Verge de l'Alba i del Puigterrà de Dalt; els que s'hi incorporaven des de la carretera de Vic i no podien continuar pel Bilbao -que ha canviat de sentit- en direcció cap a la Via de Sant Ignasi, i, quan es van activar els canvis de sentit, els que s'hi incorporaven pel Bilbao provinents de la Via de Sant Ignasi i el Mossèn Jacint Verdaguer. El resultat: cues, col·lapse i cops de clàxon.



Els canvis que s'han fet



Pels volts de les 7 de la tarda, els cotxes van començar a accedir amb comptagotes pel carrer de Joan XXIII –que va canviar de sentit– des de la nova rotonda situada al costat de la plaça del Remei. També va canviar de sentit el car-rer de Bilbao entre la plaça de Sant Jordi i el carrer de la Caritat. El car-rer de Mossèn Cinto Verdaguer va passar a ser d'un únic sentit en direcció cap al Centre Històric en el tram des de la plaça de Sant Jordi al carrer de l'Hospital, mentre que, abans, era de doble sentit. Per contra, en el tram del carrer de Bertrand i Serra entre el del Bisbe Comas i la nova rotonda, el sentit de circulació es va doblar. Tot i que sigui menys visible que els altres, també va canviar de sentit el carril interior de la plaça del Remei, que ara va a parar a la confluència amb el Bisbe Comas.

Tant a la nova rotonda situada a la confluència entre la plaça del Remei, la Via de Sant Ignasi i el carrer del Remei de Dalt, com al punt entre la plaça de Sant Jordi i el Jacint verdaguer, dos policies locals es van encarregar d'indicar als conductors que no s'havien assabentat dels canvis cap on podien i no podien anar. El desconcert de la majoria va crear situacions curioses, com la dels que van voltar per la rotonda un parell de vegades per decidir quina direcció agafar, o els que van parar el cotxe directament al costat dels agents per preguntar.



Un espai per decidir



El tram del carril del Jacint Verdaguer per incorporar-se al de Joan XXIII quan era de baixada va quedar tancat amb tanques perquè, amb el canvi de sentit d'aquest últim carrer, ja no té sentit. Sembla que l'Ajuntament encara està estudiant què hi farà. Una possibilitat és que hi posi algunes places per aparcar en bateria i el tanqui a la banda que dóna al Joan XXIII amb algunes pilones. Ahir, l'espai tancat es va aprofitar per deixar-hi un bus urbà que havia punxat una roda. Va quedar estacionat en aquest espai fins que, al vespre, li van anar a canviar la roda.