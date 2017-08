Deu refugiats de Síria i Veneçuela arriben a Manresa amb la intenció d'arrelar-hi

Des d'ahir, a Manresa hi viuen deu ciutadans més. Estan repartits en tres pisos i la seva situació és força diferent de la del gruix de la població. Són refugiats. Després de fer la fase d'acollida a l'Alberg de Berga i a la Casa Bloc de Barcelona, ara faran la d'integració a Manresa. És la fase en què aquestes persones s'han de construir una nova vida lluny de casa seva, d'on han hagut de fugir, en molts casos, per salvar la vida. Aquestes deu han decidit fer-ho a la capital del Bages. Creu Roja Manresa en farà el seguiment.

Tot i que, ara per ara, les persones que s'han instal·lat a Manresa són les deu esmentades, aquesta quantitat podria augmentar al llarg de l'estiu. De moment, es tracta de quatre sirians arribats de Berga i de dues famílies veneçolanes que han arribat de Berga i de Barcelona.



De 40 a 80 refugiats



A Manresa, a l'antiga casa de les germanetes dels pobres, ja fa mesos que hi viuen refugiats. Són 40 persones de nacionalitats molt diverses que hi estan des de l'octubre de l'any passat. Quan passi un any, pot ser que ja iniciïn la fase d'integració o que la seva estada a la casa s'allargui una mica més. La qüestió és que, a partir de l'octubre, com va avançar Regió7, en aquest equipament, de 40 refugiats passaran a viure-n'hi 80. És previsible que la gestió canviï de mans. Si no la portés l'entitat Dianova, que és la que se'n cuida ara, passarà a fer-ho la Fundació Germà Tomàs Canet, lligada a l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, propietari de l'antiga casa de les germanetes dels pobres on s'estan. Llevat del tema dels refugiats, la Fundació Tomàs Canet ja gestiona altres serveis de la casa adreçats a persones en situació d'exclusió social.



Crida a les entitats



Si bé a Manresa l'acollida dels refugiats no l'ha portat Creu Roja, sí que ho ha fet en altres localitats. És d'aquestes localitats, en concret de Berga i de Barcelona, d'on han arribat els que viuran en els tres pisos esmentats. El president de Creu Roja Manresa, Miquel Riera, va explicar, ahir, que «aquestes persones ja vénen amb unes ajudes econòmiques de la Unió Europea per a despeses bàsiques i per al pagament del lloguer, però hi ha una altra cosa important, que és el dia a dia, la integració». En aquest sentit, va voler fer una crida a entitats de la ciutat culturals, esportives i recreatives a obrir les seves portes per donar un cop de mà a aquestes persones posant-se en contacte amb Creu Roja. «Volem que les persones refugiades visquin amb el màxim de normalitat possible i, per això, o hi ajudem o no ho aconseguirem mai».