Una dotzena d'edificis municipals apareixen al llistat de blocs amb amiant a Manresa

A Manresa hi ha dotze edificis públics que tenen amiant entre els seus elements constructius. La legislació no obliga a treure'ls, però atesa la demostrada perillositat que tenen es van eliminant progressivament. A instàncies d'una moció del grup municipal de la CUP, l'Ajuntament ha elaborat un cens dels edificis públics de la ciutat que contenen amiant.

Segons ha pogut saber Regió7, n'hi ha dotze: l'edifici de les Forces Hidroelèctriques del Segre (l'Anònima del carrer Llussà), el local de la plaça Hospital número 11 cedit a Càritas; l'escola Renaixença, la Florinda, la zona esportiva de la Mion, la zona esportiva de Sant Pau, el local de joves de la Guia, el cementiri, el magatzem del passatge dels Dipòsits Vells, la fàbrica de l'Aranya, l'edifici de la plaça Major número 5 i l'antiga seu de la Creu Roja al carrer de Galceran Andreu.

Cal deixar clar, però, que majoritàriament es tracta d'elements molt concrets, encara que n'hi ha amb afectacions més generals. Com es pot observar en els gràfics que acompanyen aquesta informació hi ha canals i baixants de recollida d'aigües pluvials, antics dipòsits d'aigua, cobertes, porxos i teulades.

La majoria es troben en bon estat de conservació excepte la coberta del gimnàs i de la consergeria de l'escola Renaixença, el porxo de la Florinda situat al costat de les sitges, al pati, que té algunes plaques trencades, i la coberta dels antics galliners de l'habitatge del conserge del cementiri. En el primer cas, l'informe qualifica el seu estat de «regular», i en els altres dos, de «mal estat».

A banda de l'estat de la qüestió, l'informe inclou una relació d'actuacions. En el cas de l'Anònima, els dipòsits d'aigua estan tancats dins d'una sala, «sense possibilitat d'emetre fibres a l'ambient». En el cas dels baixants es considera que «cal substituir-los quan es defineixin les actuacions a dur a terme en l'equipament».

Al local de la plaça Hospital cal substituir la coberta i les canals i baixants quan es defineixin les actuacions a dur a terme en l'equipament, ja que aquesta part pertany a l'Anònima, encara que l'accés és pel local cedit a Càritas. A l'escola Renaixença la substitució és competència de la Generalitat i l'Ajuntament actualment està reparant els degoters. A la Florinda, la coberta del porxo s'ha de retirar. A la zona esportiva de la Mion s'està redactant un projecte d'urbanització d'un nou camp de futbol, al costat de l'existent, on es definiran els nous espais de la zona esportiva.

Pel que fa a la zona esportiva de Sant Pau, en l'apartat del pla d'actuació es fa constar que «els vestidors tenen un ús esporàdic per part dels veïns del barri. Ja no es fan servir com a equipament esportiu».

Al local de joves de la Guia, la substitució és competència del Bisbat de Vic. Al cementiri cal enderrocar els antics galliners, i així eliminar la coberta; el magatzem dels Dipòsits Vells està en mal estat, sobretot la coberta inclinada de teula àrab, i per això està en desús; a la fàbrica de l'Aranya la coberta de l'antic habitatge del conserge està en desús, actualment s'hi està treballant i se substituirà en els propers mesos; a l'espai de climatitzadors de la plaça Major se substituirà la coberta per una de nova, i a l'antiga seu de Creu Roja s'està redactant el projecte de rehabilitació i es preveu l'eliminació del fibrociment.