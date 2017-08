La PAHC Bages protesta contra els patrocinadors de la Festa Major de Manresa

La Festa Major de Manresa, que tindrà lloc del 19 al 28 d'agost, no se celebrarà exempta de polèmica. El fet que les empreses BBVA, CaixaBank i ICL, matriu d'Iberpotash, patrocinin la celebració ha fet esclatar l'enuig de la PAHC Bages, que ja ha anunciat accions de protesta per aquesta raó.

Segons el seu portaveu, Berni Sorinas, la presència d'aquestes empreses que, segons ha dit, financen les guerres i la indústria militar, representa "un insult" i exclou moltes persones. Per aquesta raó, demanen a l'Ajuntament que deixin de posar "la catifa vermella" a aquestes companyies i no accepti els seus diners. A més de les accions de protesta, que de moment han preferit no detallar, la PAHC no descarta presentar una moció al Ple de l'Ajuntament perquè no torni a acceptar diners d'aquestes empreses, tal com ja va fer l'any 2014 el consistori de Sallent amb els patrocinis d'Iberpotash.

La PAHC Bages lamenta la presència de tres empreses que, segons ha assegurat, "maltracta les persones i finança les guerres i la indústria militar". El seu portaveu, Berni Sorinas, n'ha donat els detalls. Segons ha dit, "CaixaBank ha dedicat 90 MEUR a la indústria militar; BBVA 3.000 MEUR; i ICL és una empresa patrocinada pel govern israelià i té contractes tancats amb l'exèrcit israelià per ser l'únic subministrador de la matèria prima amb què s'elaboren les bombes de fòsfor".

Tot plegat, per Sorinas, representa un "insult" per als ciutadans de Manresa, que han de veure com la seva Festa Major està "tacada" per la presència d'aquestes empreses. Per aquest motiu, la PAHC ha anunciat accions de protesta que, de moment, ha preferit no detallar, però que tindran lloc durant tot aquest mes i també durant els dies de Festa Major.



El pressupost més alt dels darrers anys



Després de set anys seguits amb un pressupost situat per sota dels 200.000 euros, la Festa Major de Manresa tindrà enguany un pressupost de 200.100 euros. Una xifra que representa un 26% més que l'any 2017. Els patrocinadors –CaixaBank, BBVA i ICL- aporten un total de 20.000 euros entre les tres, una xifra que representa el 10% del total del pressupost.



La Festa Major Alternativa, model exemplar

La PAHC ha proposat la Festa Major Alternativa, que ja fa 26 anys que se celebra a Manresa, com a model exemplar. L'Alternativa s'autogestiona i funciona a partir del treball col·lectiu i de la col·laboració dels ciutadans. Enguany, programarà un total de 28 actes, tots ells gratuïts.



Moció al Ple de l'Ajuntament



La PAHC valorarà si, de cara al mes de setembre, presentarà una moció al Ple de l'Ajuntament per tal que el consistori es negui a acceptar diners d'aquestes empreses. Un precedent n'és l'Ajuntament de Sallent, on el Ple va aprovar no acceptar cap aportació econòmica d'Iberpotash "fins que deixi d'explotar els recursos del mar Mort vetats a la població palestina i de col·laborar amb l'exèrcit israelià". La moció va ser aprovada amb els vots de l'oposició (ERC, CUP i ICV) i també del PSC, soci de govern de CiU, que va ser l'únic grup que hi va votar en contra.