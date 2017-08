Creu Roja Manresa alerta que molts dels 4.000 casos que atén poden ser crònics

L'any 2016, Creu Roja Manresa va atendre 4.096 persones. Tot i que el cicle econòmic sembla haver canviat, només són deu menys que el 2015. El president de l'entitat, Miquel Riera, que ahir va presentar la memòria, va alertar que, «no perquè la situació s'hagi estabilitzat deixa de ser preocupant». Vol dir que hi ha una cronificació.

D'un any a l'altre, com mostren les xifres de les memòries de l'entitat, no creix el nombre de persones que necessiten ajuda i més aviat hi ha hagut una reducció, la qual cosa és una bona notícia, tot i que sigui mínima. La mala notícia és que encara hi ha més de 4.000 persones que depenen d'aquesta ajuda i que, per tant, no han sortit del pou. El perfil majoritari és el de «persones de 45 anys, amb més d'un fill al seu càrrec i que fa molts anys que estan en una situació d'atur».

Les ajudes a infants de les famílies que s'adrecen a Creu Roja Manresa són les que van acaparar més diners. Si la despesa de l'entitat el 2016 va ser de 938.663, 11 euros (una mica superior a la del 2015), de cada 100, 38,87 (17,36 més que el 2015) es van destinar a infància en dificultat social; 26,79 van anar a la lluita contra la pobresa i per la inclusió social, i 12,32 per a gent gran i amb discapacitat. En total, es van endur 77,98 euros de cada cent.



El pes dels recursos propis



Creu Roja va ingressar 963.306,77 euros el 2016, menys que l'any anterior, en què va rebre una herència i van superar el milió. Com ja va destacar Riera aleshores en la presentació dels resultats, en aquests ingressos «continua sent molt important el fet que surten de recursos propis: dels socis, del Sorteig de l'Or, de la Loteria de Nadal, d'aportacions d'alguna empresa o persona en concret, d'accions que organitzem... Mentre que, el 2015, els recursos propis van representar el 70,91% dels ingressos, el 2016 en van representar el 76,81%. Gairebé 6 punts més. És una dada important i que hem d'agrair. Si abans ja ho agraíem molt, ara ho hem d'agrair mil vegades més».

A banda dels diners destinats a despesa, es va fer una inversió de 85.183,40 euros per comprar una furgoneta i un tot terreny per als serveis de l'entitat i per fer millores al local on s'està Creu Roja Manresa, al carrer del Joc de la Pilota, compartint espai amb Càritas Manresa.

Tenint en compte el perfil de què parlàvem, aquestes persones de més de 45 anys que no troben feina, és interessant la dada sobre ocupació, lligada a un nou sistema implantat a l'entitat, Marc d'Atenció a les Persones (MAP), que consisteix, no només a atendre la necessitat concreta per la qual la persona s'adreça a l'entitat, sinó a oferir-li una atenció integral. Fruit d'això, pels punts d'informació laboral de Creu Roja, de les 53 persones del 2015 es va passar a 83 el 2016.



Salt de les ajudes en alimentació

Una de les dades que augmenten més a la memòria del 2016 amb comparació del 2015 és la que fa referència a les ajudes per a alimentació a la infància, que han passat de 44 persones a 519. El salt l'explica un acord de Creu Roja amb l'Ajuntament de Manresa. El 2016, el consistori va destinar per primer cop uns recursos econòmics a les famílies amb beca menjador per als mesos que no hi ha escola, i Creu Roja ho va gestionar amb el sistema de targetes de prepagament, ja utilitzat per l'entitat. D'aquí aquest salt de 44 a 519 persones d'un any a l'altre.

Riera destacava, ahir, que el canvi de donar menjar directament a les famílies -per als infants; va recordar que, per als adults, ja hi ha la plataforma d'aliments i que una prioritat de l'entitat és evitar doblar serveis que presten altres entitats- a donar-los una targeta de prepagament perquè siguin elles les que la gestionin és una manera d'apoderar-les que està donant bons resultats. Va voler destacar que «hi ha hagut molt poques incidències, per no dir-ne cap». Creu Roja ha apostat pel mateix sistema per a la roba d'abric. En aquest cas, amb una targeta de prepagament del Decathlon.