PYMSA compleix l'ordre de cessament de l'activitat ordenada per l'Ajuntament

Avui els tècnics municipals han dut a terme la inspecció a l´empresa Postes y Maderas SA (PYMSA) després que hagi finalitzat el termini d´una setmana natural que l´Ajuntament havia donat a l´empresa per tal que cessés i clausurés parcialment l´activitat, concretament pel que fa als processos i a la part productiva. Les activitats administrati ves i de dipòsit de mercaderies no es van veure afectades per l´ordre de clausura.

Arran de la inspecció feta, s´ha comprovat que han cessat les parts productives i els processos de l´activitat, atès que no han observat circulació de carretons elevadors, vagonetes, camions ni manipulació de mercaderies amb mitjans mecànics.

Per aquest motiu, es considera que s´ha acomplert l´ordre de cessament i clausura parcial de l´activitat, pel que fa als processos i a la part productiva.



El procés



L´Ajuntament de Manresa va obrir fa dues setmanes un expedient sancionador a l´empresa Postes y Maderas, SA (PYMSA), titular d´una activitat d´impregnació i tractament de pals de fusta, situada al barri de Valldaura.

Aquesta empresa era presumptament responsable de la comissió de dues infraccions de caràcter molt greu, per haver superat els límits de soroll legalment establerts a la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

L´empresa va presentar al·legacions a l´expedient, però els serveis tècnics municipals van determinar que aquestes no preveien cap mesura correctora a curt termini. L´informe tècnic va dictaminar que, en tot cas, l´empresa es limitava a fer declaracions d´intencions i previsions de futur, però no es concretaven solucions per situar les immissions de soroll dins els límits legals establerts.

Per aquest motiu, l´Ajuntament va desestimar íntegrament les al·legacions i va reiterar l´ordre de cessament i clausura parcial de l´activitat pel que fa als processos i la part productiva. L´empresa podia mantenir únicament aquelles activitats administratives i de dipòsit de mercaderies, sense cap manipulació amb mitjans mecànics.

El dia 26 de juliol es va notificar la resolució a l´empresa Postes y Maderas SA, amb l´advertiment que, un cop transcorregut el termini màxim d´una setmana natural, l´Ajuntament procediria a verificar que s´havia donat compliment a l´ordre esmentada.