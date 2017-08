El bisbe es queixa que falten capellans mentre deixa a l'atur el rector de la Seu de Manresa

Els últims relleus en parròquies de Manresa i municipis de l´entorn han creat confusió i malestar quant a les raons del bisbe Romà Casanova per tirar-los endavant. Mentre que, davant dels feligresos de Sant Fruitós, queixosos per la marxa del seu mossèn, el bisbe ho va atribuir a «la falta de vocacions», a Manresa ha tret mossèn Antoni Boqueras, rector de la Seu, i l´ha deixat sense parròquia. A Boqueras el rellevarà el rector de Sant Vicenç i, a aquest, el de Sant Fruitós. D´aquí, el malestar dels feligresos del municipi veí.

La raó de la marxa de Boqueras, tot i que ni ell ni el bisbat ho hagin dit clarament, és la seva pertinença a la comunitat catòlica Seminari del Poble de Déu, suspesa per l´arquebisbat de Barcelona seguint una ordre de Roma. A més d´ell, rector de la Seu i el Carme, també en formava part el vicari de les dues parròquies, Xavier Estopà, que també ha estat rellevat aprofitant els nomenaments que fa cada any el bisbat el juny-juliol. Segons fonts informades, com ells, els altres (pocs) preveres de la comunitat que hi havia a Catalunya també han estat apartats.



Comportament sectari

Mentre que l´arquebisbat va atribuir la suspensió de la comunitat a temes teològics, el motiu donat fora de les fonts oficials va ser la permissivitat de membres del seminari -una vuitentena a Catalunya, entre capellans i laics– per mantenir relacions sexuals amb finalitats místiques, juntament amb un comportament sectari.

L´encara rector de la Seu, que té 55 anys, de manera que n´hi quedaven vint més com a mínim per exercir, va explicar, ahir a Regió7, que s´agafarà un any sabàtic, que preveu passar amb la seva família. Sembla que aquesta és una pràctica habitual quan un bisbe treu un capellà de la seva parròquia, cosa que pot fer sempre que vulgui. Per part seva, el mossèn l´ha d´obeir seguint la promesa d´obediència i de fidelitat feta al bisbe quan va ser ordenat.

Boqueras va aclarir, ahir, que, tot i que el bisbe l´hagi deixat sense parròquia, com que continua sent un capellà del bisbat «a tots els efectes», seguirà rebent l´estipendi que percebia com a mossèn. Va assegurar que la seva marxa «va ser pactada amb el bisbe». Passat un any, si les investigacions que encara hi ha en curs no donen cap resultat, pot ser que Romà li atorgui alguna responsabilitat o fins i tot que pugui canviar de diòcesi per tenir una parròquia.

Al darrer full informatiu de l´Arxiprestat de Manresa, el bisbat va voler fer un aclariment del seu relleu. Defensa «l´honestedat personal, sacerdotal i la bona fama» de Boqueras i Estopà, i diu que «ha estat un fet dialogat entre ells i el senyor bisbe» i que, «després d´aquest diàleg, ells mateixos van demanar marxar de Manresa». Aquesta afirmació xoca amb les declaracions que Boqueras va fer a aquest diari abans que el bisbat fes públic el seu relleu, el 14 de juliol passat. Regió7 s´hi va posar en contacte un mes abans, quan va transcendir la suspensió del seminari.

Poc després, el bisbat havia fet marxar de la Seu dues dones, també membres de la comunitat, que ajudaven Boqueras –rector de la Seu des del 2010– i Estopà en temes d´intendència feia cinc anys. Demanat sobre el seu futur davant d´aquesta expulsió, Boqueras va respondre que «no me´n vull pas anar i no crec que me´n vagi».

Finalment, el 14 de juliol, el bisbat va comunicar els nomenaments. Aquest diari va tornar a trucar a Boqueras. Ell va confirmar que el bisbe li ho havia comunicat el dia abans, i que «de cap manera m´ho prenc com un càstig». El 23 de juliol, després d´una litúrgia celebrada a Santpedor, el bisbe va atendre mig centenar de feligresos de Sant Fruitós de Bages que el van anar a trobar per queixar-se del canvi del rector del dar-rer any al municipi, Jean de Dieu Ndizeye, que anirà a Sant Vicenç per substituir Jean Hakolimana, que relleva Boqueras. El bisbe va donar com a explicació «la falta de vocacions».