Entitats i professionals es mouen per aconseguir fons per al nou Hospital de dia d'Oncologia d'Althaia

Diferents entitats de la comarca del Bages han donat a conèixer a la Fundació Althaia la seva intenció de donar suport i activar iniciatives per recaptar fons per al nou Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia. La primera de les propostes serà a Súria, el dia 3 del proper mes de setembre a les 11 del matí i rep el nom de Barbers Solidaris.

Durant aquella jornada barbers i perruquers locals i de diferents punts de l'estat s'ubicaran sota unes veles al costat de l'estació d'autobusos de Súria per afaitar o tallar el cabell a canvi d'un donatiu a tothom qui ho vulgui, sempre amb la voluntat que els diners recaptats siguin per a una finalitat tan solidària com el nou Hospital de dia.

Aquesta proposta a favor de l'atenció oncològica se sumarà a la caminada a Montserrat que anualment organitzen els Mossos d'Esquadra de la Catalunya Central o la cursa popular que es va celebrar aquesta primavera a Sant Vicenç de Castellet. També a Sant Fruitós de Bages s'han començat els preparatius per fer una Marxa que passarà per Sant Benet, paratges del Llobregat i les tines del Flequer. Entitats com el Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages portaran a terme altres iniciatives en el propers mesos amb el mateix objectiu d'implicar-se.



Sobre l'Hospital de dia d'Oncologia i Hematologia

La Fundació Althaia porta a terme un model d'atenció integrada del pacient oncològic que contempla no només els aspectes assistencials, sinó també una sèrie de serveis complementaris que tenen en compte aspectes psicològics i emocionals, fonamentals per als malalts i les seves famílies.

El projecte d'un nou Hospital de dia, que estarà dotat dels recursos adients, començarà a fer-se realitat ben aviat. Althaia vol que els espais contribueixin també a aquesta visió integral o holística de l'atenció amb uns nivells de calidesa, confort i intimitat que ajudin a afrontar la malaltia. Actualment, aquest hospital de dia es troba ubicat a la zona antiga de l'Hospital de Sant Joan de Déu.

L'increment de la incidència del càncer –a Catalunya ha pujat un 14% els últims 10 anys– juntament amb altres factors, ha fet que l'actual Hospital de dia hagi quedat petit i sigui necessari, ja que no pot donar resposta a les necessitats actuals derivades d'aquest model d'atenció integral.

Pel disseny del nou Hospital de dia s'ha comptat amb la participació de professionals i també d'usuaris. El projecte s'ha fet contemplant les necessitats de màxima humanització de l'espai. Ara però cal trobar el finançament per poder-lo fer realitat.