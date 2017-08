PYMSA obeeix l'Ajuntament de Manresa i atura la pudor que els veïns denuncien fa 40 anys

L´empresa situada al barri de Valldaura Postes y Maderas SA (PYMSA) no podrà tornar a produir pals de fusta impregnats amb creosota i sals hidrosolubles fins que no resolgui l´excés de soroll pel qual l´ha sancionat l´Ajuntament. Ahir, tècnics municipals van dur a terme una inspecció a l´empresa després que finalitzés el termini d´una setmana natural que li havia donat per tal que cessés i clausurés l´activitat si no solucionava la qüestió del soroll.

Concretament, PYMSA ha hagut de supendre l´activitat lligada amb els processos i la part productiva, mentre que les activitats administratives i de dipòsit de mercaderies no s´han vist afectades per l´ordre de clausura.

Arran de la inspecció feta ahir, els tècnics van observar que no hi havia circulació de carretons elevadors, de vagonetes, de camions ni manipulació de mercaderies amb mitjans mecànics.

Fa prop de 40 anys que PYMSA té els veïns de l´entorn en contra per la pudor, el soroll i les emissions de pols que genera l´activitat que porta a terme. A més a més, treballa amb creosota, que està considerada un possible agent cancerigen per la UE, la qual cosa fa témer els veïns per la seva salut.

L´Ajuntament va obrir fa més de tres setmanes un expedient sancionador a PYMSA com a presumpte responsable de la comissió de dues infraccions de caràcter molt greu: una, consistent a reincidir durant dos anys en la comissió d´infraccions de caràcter greu pel que fa a la immissió de sorolls, per la qual ja havia estat sancionada anteriorment; i una altra per sobrepassar encara més els límits.

L´empresa va presentar al·legacions a l´expedient, però els serveis tècnics municipals van determinar que no preveien cap mesura correctora a curt termini, i l´Ajuntament les va desestimar íntegrament i va reiterar l´ordre de cessament i de clausura parcial de l´activitat pel que fa als processos i a la part productiva.

El dia 26 de juliol li va notificar la resolució amb l´advertiment que, transcorregut el termini màxim d´una setmana natural, ahir, procediria a verificar que s´havia donat compliment a l´ordre esmentada, com així va fer.

A partir d´aquí, l´empresa pot fer el necessari per corregir la qüestió del soroll o continuar aturada. També pot presentar un recurs al jutjat o per la via administrativa. Mentrestant, l´expedient de l´Ajuntament farà el seu curs. Les dues infraccions tipificades com a molt greus per la llei podrien comportar sancions econòmiques d´entre 12.001 i 300.000 euros cadascuna.