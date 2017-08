Veïns del carrer del Forn denuncien que fa sis anys que el ferm s'esfondra

El carrer del Forn, al barri de la Pujada Roja de Manresa, s´està ensorrant. Literalment. Fa sis anys que els veïns d´aquest vial denuncien que una de les bandes del ferm (la més propera als horts) «s´està enfonsant», i que des de fa dos anys, arran de la caiguda d´una veïna, l´Ajuntament de Manresa hi té tres tanques metàl·liques i sis de formigó (les New Jersey). Les tanques se sumen a la senyalització vertical per evitar que hi circulin o hi aparquin vehicles, ja que hi ha perill que els cotxes caiguin terraplè avall.

Un dels veïns del vial que ha denunciat la situació a aquest diari, Enric Pararols, explica que les tanques es van posar com a mesura provisional abans de fer-hi una intervenció definitiva, però ara «ja fa 24 mesos que hi són, i el consistori no hi ha fet res». El carrer s´esfondra, detalla, «a causa de les humitats, per un problema amb el clavegueram».

Veïns d´edat avançada

La situació complica molt la vida al veïnat, ja que de la quinzena de persones que actualment viuen al carrer del Forn, n´hi ha nou que tenen més de 80 anys, i d´aquestes, almenys tres veïnes tenen una mobilitat reduïda. Aquest fet i l´estat deplorable en què es troba el carrer impedeixen que aquestes persones surtin de casa soles.

A part de l´esfondrament de bona part del ferm, les voreres també estan malmeses. Segons Enric Pararols, «no compleixen cap normativa. Són molt altes i estretes, de fet no hi passa ni un caminador ni un cotxet».

També hi ha punts del carrer que criden l´atenció pel seu grau de perillositat, com un punt on l´asfalt del vial es va desprendre en el qual hi ha unes tanques i una cinta de la Policia Local per evitar que ningú caigui pel desnivell, o un balconet des del qual es pot accedir des del vial, amb una tanca de filferro com a protecció per no caure daltabaix.

Pararols assenyala que, per tot plegat, ha parlat, els dos darrers anys, quatre vegades amb Jordi Serracanta, regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis i Esports de l´Ajuntament de Manresa i que, «malgrat que tot són bones paraules, aquí no s´hi fa res». Les obres per fer de nou tot aquest carrer, assenyala Pararols, «ja fa anys que estaven anunciades, però no hi ha diners».

L´estret vial és transitat per veïns però també per vehicles que durant el curs porten o van a buscar infants a l´escola l´Espill, que, tal com ha detallat Pararols, «poden ser una vintena cada matí». L´estretor del carrer fa que si un cotxe aparca un moment, per exemple davant d´una de les cases per deixar una persona d´avançada edat a casa, no hi passi cap altre vehicle. Fa unes setmanes, tal com descriu Pararols a aquest diari, «una ambulància no va poder passar» perquè hi havia vehicles aparcats al vial.

A part del mal estat del ferm i de les altes i estretes voreres del barri, els veïns del carrer del Forn han d´anar a llençar les escombraries en uns contenidors que són al car-rer de la Pujada Roja, i per arribar-hi han de transitar per un espai sense voreres.

Per tot això, els veïns demanen a l´Ajuntament que si no pot realitzar-hi una intervenció en profunditat per fer el carrer tot de nou, com a mínim «hi faci algun petit arranjament. Amb una mínima inversió es podria pintar i senyalitzar el carrer. Prohibir l´aparcament de vehicles de persones que no són veïnes», proposa Pararols.