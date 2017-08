Han de barrar l'accés als jocs del parc de l'Agulla per una plaga de vespes

Una plaga de vespes s'ha instal·lat a la zona de jocs del parc de l'Agulla. Per impedir-hi l'accés, dissabte de la setmana passada va encerclar-se l'espai amb una cinta plàstica. Ahir al matí, però, aquesta protecció ja no hi era. Uns brètols l'havien tret completament. A les cinc de la tarda, treballadors de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia van barrar de nou l'accés, ja que una picada d'aquesta mena d'insectes pot ser molt dolorosa.

Des del dilluns que ve fins al dijous, l'àrea afectada per la plaga quedarà tancada al públic amb una tanca provisional d'obra, amb malla metàl·lica i base de formigó. Aquest reforçament de la seguretat és necessari perquè dilluns i dijous que ve s'aplicarà un tractament per eliminar la plaga i, per tant, hi ha risc de contaminació.

El tractament consistirà, segons la directora de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia, Laia Muns, en la injecció d'un insecticida directament als forats que han format les vespes al terra, en els quals enterren les larves per alimentar-les amb els insectes que han caçat. Després d'omplir els caus de verí, es taparan amb terra. Aquest procediment es durà a terme dilluns i es repetirà al cap de tres dies, és a dir, dijous.

Un cop acabat el tractament, la zona es regarà abundantment amb aigua. L'espai de jocs tancat podrà tornar a utilitzar-se a partir de divendres.

Les vespes de la sorra caven galeries curtes amb una cambra allargada al fons on emmagatzemen els insectes amb què alimenten les seves larves. Per aquesta raó, solen buscar zones amb terra abundant, com ara parcs infantils.