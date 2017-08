Les visites a la Manresa Desconeguda, dedicades als 125 anys de les Bases

Al quart pis de l'edifici de l'Ajuntament hi van funcionar, abans del seu trasllat a altres espais de la ciutat, l'arxiu, el museu i la biblioteca municipal. Al carrer de Sobrerroca s'hi va concentrar durant anys la burgesia de Manresa. Era habitual que les cases tinguessin cellers i pous als soterranis. Aquests espais són alguns dels que protagonitzaran les Visites a la Manresa Desconeguda de la festa major, dedicades enguany als 125 anys de les Bases de Manresa.

La visita del dia 22 d'agost serà a l'ajuntament, on l'any 1892 es va aprovar la declaració de les Bases de Manresa, considerades el bressol del catalanisme polític. A l'exterior, es farà una explicació de la història de l'edifici i, al vestíbul, es passarà un vídeo que en mostrarà els trets més importants, lligant-ho amb la seva declaració com a BCIN. Aquest vídeo, realitzat per la Comissió de les Bases de Manresa, ja quedarà a l'Ajuntament, on és previst organitzar visites turístiques més endavant.

Els visitants pujaran per l'escala noble, aniran a la sala de columnes, passaran pel despatx de l'alcalde, on hi haurà exposat el llibre amb les signatures de l'acte dels 125 anys de les Bases del 24 de març; pujaran al quart pis, on hi havia l'arxiu, el museu i la biblioteca municipal, sortiran al mirador de la part del darrere i baixaran, per acabar, al saló de sessions, on es van declarar les Bases.

Els soterranis del Sobrerroca

L'endemà, el dimecres 23 d'agost, es farà la visita al carrer de Sobrer-roca, on vivia la burgesia de la ciutat abans de traslladar-se al Passeig al principi del segle XX: hisendats, advocats, notaris, fabricants... El recorregut inclourà el carrer del Balç per entrar en els soterranis de dues cases del vial medieval. Sortint del Balç, s'accedirà al restaurant 2D Sushi, on es podrà veure el pou d'aigua que hi ha a l'interior. Tot seguit s'arribarà per una escala instal·lada per a l'ocasió al pati de la que va ser la casa de l'advocat, jutge, periodista i alcalde de Manresa en dues ocasions Manuel Oms i de Prat, al número 34 del carrer de Sobrerroca. Aquí s'hi podrà veure el molí d'oli, el celler i el safareig de l'edifici i, al primer pis, pujant per una escala força estreta, la sala noble de la casa d'Oms i de Prat.

Al número 38, a la casa Hert, que eren uns hisendats, es baixarà al soterrani, que guarda pous i tines i que connecta amb l'antic restaurant El Celler, a la Baixada dels Drets. En aquest espai, l'Anella Verda oferirà un tast de productes locals per als participants.

La irrupció de la fil·loxera

La visita del dia 24 a l'Oller del Mas servirà per explicar la irrupció de la fil·loxera a les vinyes del Bages, l'any de la proclamació de les Bases. El delegat en l'assemblea per Sarrià, quan era un poble i no un barri de Barcelona, va ser l'aleshores propietari de l'Oller del Mas.

S'hi podrà arribar en cotxe particular; a peu, sortint de la plaça de la Reforma, amb l'acompanyament del Centre Excursionista de la Comarca de Bages; i en bicicleta des del mateix lloc amb MBici, que deixarà bicicletes a qui no en tingui, de franc, però amb reserva prèvia abans del dia 22 ( mbici@mbici.cat o 629 32 17 60).

La visita inclourà una explicació de la història de la família i del castell, originari del segle X, i un recorregut per l'interior, inclosa la capella de sant Ignasi, cellers i el mirador amb vistes a Collbaix, Manresa i al pla de Salelles.

Els recorreguts els guiaran el Centre d'Estudis del Bages, l'Oficina de Turisme i, a dins de l'Oller del Mas, guies del castell.