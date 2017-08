La regió central viu un dels estius més càlids del segle amb persistents onades de calor

Calor extrema. Així és com s'està vivint l'estiu, fins ara, en el conjunt de les comarques centrals, amb rècords de màximes en alguns observatoris, que fan que aquest sigui un dels estius més calorosos del segle. A Manresa, per exemple, la combinació de màximes i mínimes, més altes de l'habitual, fa que la temperatura mitjana registrada des que va començar l'estiu, el 21 juny, fins ahir sigui la tercera més alta des de l'any 2000 en aquest mateix període (vegeu el gràfic), i només superada en dues ocasions per unes poques dècimes.

L'estiu, fins ara s'ha caracteritzat per una calor intensa i, a més a més, continuada amb dues onades fortes pels volts de Sant Joan, i especialment la d'aquesta última setmana, en què s'han registrat els valors més alts del que portem d'any en la majoria d'observatoris. Gairebé a tot arreu, aquestes màximes es van assolir entre dijous i divendres, i ahir els termòmetres van recular un parell de graus a gran part del territori, com a símptoma que l'onada de calor remet, i n'anirà fent cada dia menys fins a una normalització de les temperatures per l'època.

A Manresa el rècord es va assolir divendres, amb 39,4 graus, però diverses poblacions del pla de Bages van veure com els termòmetres s'enfilaven per damunt dels 40. És el cas d'Artés (amb 41,2) i també del Pont de Vilomara, Sant Salvador de Guardiola o Castellnou de Bages. Poblacions situades més a la muntanya van registrar les màximes dilluns, 31 de juliol, com és el cas d'Oliana (amb 38,5 graus), la Quar (amb 37,8) o Lladurs (amb 37,9).

L'onada de calor del juny no va ser tant forta com aquesta però també va deixar valors propers als 40 graus. A Manresa hi va haver 9 dies (en tot el mes de juny) gairebé consecutius, amb màximes superiors als 36 graus. Això va donar lloc a mitjanes un parell de graus per sobre del que és habitual, en un mes de juny en què l'estiu climàtic s'avançava al que li tocava per calendari.

El juliol ha estat més lleuger, amb temperatures màximes també més altes de l'habitual però més lleugerament del que ho havien estat el juny. A Manresa, per exemple, l'extrem més alt del juny va ser de 36,9 graus, mentre que en tot el juliol el termòmetre npo va superar els 36,3 graus. De tota manera, i malgrat no es registressin valors excessivament elevats, la temperatura es va mantenir molt constant durant tot el mes, i això ha contribuït a mantenir unes xifres més elevades de l'habitual.

El 31 de juliol els termòmetres es disparaven en l'inici de l'onada de calor que ara deixem, i la temperatura va anar augmentant progressivament fins als màxims que en la majoria d'observatoris esvan registrar entre dijous i divendres. Ahir ja no es va passar dels 40, i a Artés, per exemple, el termòmetre es va quedar per sota dels 39 graus.

Les altes temperatures del que portem d'agost, fan que ciutats com Manresa registrin valors considerablement superiors al que és habitual per l'època. La mitjana des del 21 de juny fins ahir és de 26,1 graus, només superada des de l'any 2000 pels 26,3 del 2015 i pels 26,2 del 2006. La mitjana de les màximes (de 33,3 ºC) també s'ha situat uns 4 graus per sobre de l'habitual, i la de les mínimes és de 18,1, quan normalment se situa al voltant dles 17 graus.

Es desactiva el pla Procicat

Protecció Civil va desactivar ahir dissabte al vespre l'alerta del pla Procicat per l'onada de calor perquè es va donar per finalitzat l'avís de temperatures extremes. Durant els dos dies que va durar l'alerta del pla per onada de calor, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) va estar fent tasques d'informació i atenció als col·lectius vulnerables de la ciutat. En total, en aquest període s'han atès un centenar de persones però cap de gravetat. Per la seva banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques va informar ahir que s'han atès una cinquantena de persones per incidències relacionades amb la calor.

Per a avui les previsions indiquen que hi haurà cel mig ennuvolat, puntualment molt al terç nord, amb creixement de nuvolades a partir del final del matí al Pirineu, Prepirineu i interior del quadrant nord-est, on el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat. De matinada i fins a mig matí s'esperen alguns ruixats a punts del terç nord del territori, més probables al quadrant nord-occidental. De nou, a partir de migdia s'espera algun xàfec a punts del Pirineu i interior del quadrat nord-est del país. Seran d'intensitat entre feble i moderada. S'acumularan quantitats entre minses i poc abundants.